Avanza la causa por la muerte de Natacha Jaitt, pero falta respuesta judicial

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- El periodista Ulises Jaitt y su abogado, Ignacio Barrios, han solicitado a la justicia una respuesta clara sobre el pedido de reapertura de la causa que investiga la muerte de la modelo Natacha Jaitt. A pesar de que se han realizado avances administrativos, critican la falta de una resolución sobre el fondo del caso.

Recientemente, un nuevo despacho ha confirmado que se completó el escaneo de todo el expediente en papel. Sin embargo, este avance no implica que la digitalización ya esté incorporada al sistema informático SIMP, y el expediente físico deberá ser enviado al Juzgado de Garantías Número 2 de Tigre.

A pesar de que esta medida representa un progreso en la organización de la causa, no aborda el pedido principal de Ulises Jaitt, que busca la revisión de la decisión que mantuvo archivada la investigación y la reapertura del caso. En un despacho dirigido a la Fiscalía General de San Isidro, se reclamó una resolución que explique las razones por las cuales se mantiene el archivo o se decide reabrir la causa.

El reclamo también incluye la preservación de los dispositivos electrónicos y del material pericial. La presentación solicita que se verifique qué información ha sido obtenida y qué archivos se conservan, además de determinar si las comprobaciones pueden realizarse con copias o si se necesitan los dispositivos originales.

La crítica de los familiares de Natacha Jaitt señala que la simple digitalización del expediente y su remisión entre dependencias no reemplaza la necesidad de una respuesta sobre los pedidos de investigación. El objetivo de la digitalización es facilitar el examen de la causa y el acceso a sus antecedentes, pero su efectividad depende de que se traduzca en decisiones concretas.

Ulises Jaitt, con el apoyo legal de Barrios, continúa insistiendo en que se resuelva el pedido de reapertura y se garantice la preservación de la prueba. Aunque el expediente avanza en su tramitación administrativa, la respuesta sobre la continuidad de la investigación aún está pendiente.

EL CASO

Natacha Jaitt falleció en la madrugada del 23 de febrero de 2019, a los 41 años, en un salón de fiestas en la localidad bonaerense de Benavídez. Posteriormente, las autopsias y pericias toxicológicas confirmaron que su deceso se debió a una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón" y una "falla multiorgánica", resultado del consumo de cocaína y alcohol.