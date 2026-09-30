Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 30 de septiembre.
El sorteo número 18903 de la quiniela matutina se realizó el miércoles 30 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 6778, correspondiente a "A primera (Ramera)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 18903 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 30 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 6778, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ramera).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6778
2° 4552
3° 1887
4° 0219
5° 4630
6° 0867
7° 2404
8° 6895
9° 4644
10° 4418
11° 8229
12° 7553
13° 2680
14° 7499
15° 0192
16° 8836
17° 7578
18° 3005
19° 6308
20° 9665
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18903 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 30 de septiembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 6778.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Ramera)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 6778, 2° 4552, 3° 1887, 4° 0219, 5° 4630.