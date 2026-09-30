Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 30 de septiembre.

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El número de sorteo 18903 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 30 de septiembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 6778, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ramera).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6778

2° 4552

3° 1887

4° 0219

5° 4630

6° 0867

7° 2404

8° 6895

9° 4644

10° 4418

11° 8229

12° 7553

13° 2680

14° 7499

15° 0192

16° 8836

17° 7578

18° 3005

19° 6308

20° 9665