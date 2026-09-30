FOTO: Condenan a 12 años de prisión a un profesor de música por abusos en Salta

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- Un profesor de música fue condenado este miércoles a la pena de 12 años de prisión efectiva por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI), violar y formular amenazas en la provincia de Salta.

El auxiliar fiscal Nicolás Alonso López, bajo expresas directivas de la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, recibió la denuncia por parte de la hermana de una menor tras constatar que la víctima se contactaba en las redes sociales con el adulto.

El involucrado le suministraba fármacos y, luego de invitarla a consumirlos, sacaba provecho de su vulnerabilidad para abusarla sexualmente y grabar un video, que posteriormente envió al celular de la damnificada.

El hombre, además, confesó otro hecho cometido bajo la misma modalidad para drogar y violar a una mujer, mientras que amenazó a las víctimas y los investigadores encontraron material de abuso sexual infantil (MASI) en su domicilio.

A través de un juicio abreviado, el implicado reconoció su responsabilidad en los hechos y el juez del distrito Centro, Leonardo Feans, dictó una sentencia de 12 años de cárcel por considerarlo autor de los delitos de tenencia de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravada por la participación de menores de 13 años, producción de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravada por la participación de menores de 13 años, abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) y amenazas (dos hechos), todo en concurso real.

El magistrado ordenó también que sea registrado en el Banco Nacional de Datos Genéticos.