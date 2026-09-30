Ricardo Arjona y Grupo Firme presentan "Amor Factura" en un emocionante estreno este jueves

El aclamado cantante guatemalteco Ricardo Arjona ha compartido un nuevo adelanto de su sencillo titulado "Amor Factura", en colaboración con la popular banda mexicana Grupo Firme. Este tema se estrenará el próximo jueves 1 de octubre.

Las imágenes del adelanto muestran diversas escenas del videoclip, en un ambiente cálido que resalta la complicidad entre Arjona y la agrupación, cuyo vocalista es Eduin Caz.

Previo al lanzamiento, se había divulgado un clip del detrás de escena, donde Arjona comparte momentos con Caz. En ese contexto, el guatemalteco comentó: "Vi un video donde este señor apareció mientras cantaba una canción mía".

En su relato, Arjona explicó: "Lo escuché, salí a un balcón y empecé a componer", mientras interpretaba las primeras estrofas del nuevo sencillo. Además, agregó: "Pensé 'Aquí hay una canción y la tengo que hacer con estos muchachos'. Entonces me dio por buscar a Eduin y pasó que aquí hay una emoción compartida".

El artista guatemalteco también sorprendió a Grupo Firme con una guitarra autografiada. Con evidente emoción, Caz agradeció a Arjona diciendo: "Usted no sabe el sueño que está cumpliendo. Traje a mi esposa, ella es testigo de lo fanático que soy de usted y de su música. Mis tres hijos se hicieron con la música de Ricardo Arjona".