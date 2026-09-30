Ricardo Arjona y Grupo Firme presentan "Amor Factura" en un emocionante estreno este jueves
El artista guatemalteco y la banda mexicana revelarán su primer sencillo conjunto este jueves 1 de octubre. El video promete una conexión especial entre los dos músicos.
FOTO: Ricardo Arjona y el "Grupo Firme" estrenarán "Amor Factura" este 1 de octubre.
El aclamado cantante guatemalteco Ricardo Arjona ha compartido un nuevo adelanto de su sencillo titulado "Amor Factura", en colaboración con la popular banda mexicana Grupo Firme. Este tema se estrenará el próximo jueves 1 de octubre.
Las imágenes del adelanto muestran diversas escenas del videoclip, en un ambiente cálido que resalta la complicidad entre Arjona y la agrupación, cuyo vocalista es Eduin Caz.
Previo al lanzamiento, se había divulgado un clip del detrás de escena, donde Arjona comparte momentos con Caz. En ese contexto, el guatemalteco comentó: "Vi un video donde este señor apareció mientras cantaba una canción mía".
En su relato, Arjona explicó: "Lo escuché, salí a un balcón y empecé a componer", mientras interpretaba las primeras estrofas del nuevo sencillo. Además, agregó: "Pensé 'Aquí hay una canción y la tengo que hacer con estos muchachos'. Entonces me dio por buscar a Eduin y pasó que aquí hay una emoción compartida".
El artista guatemalteco también sorprendió a Grupo Firme con una guitarra autografiada. Con evidente emoción, Caz agradeció a Arjona diciendo: "Usted no sabe el sueño que está cumpliendo. Traje a mi esposa, ella es testigo de lo fanático que soy de usted y de su música. Mis tres hijos se hicieron con la música de Ricardo Arjona".
Lectura rápida
¿Qué sencillo lanzarán?
"Amor Factura" es el nuevo sencillo de Ricardo Arjona y Grupo Firme.
¿Cuándo se estrena?
El lanzamiento está programado para este jueves 1 de octubre.
¿Quiénes participan en la canción?
La colaboración es entre Ricardo Arjona y la banda Grupo Firme, liderada por Eduin Caz.
¿Qué dijo Arjona sobre la canción?
El artista expresó que sintió la necesidad de componer tras escuchar a Caz cantando una de sus canciones.
¿Cómo reaccionó Eduin Caz?
Caz mostró su emoción al recibir una guitarra autografiada de Arjona, mencionando su admiración por él y su música.
[Fuente: Noticias Argentinas]