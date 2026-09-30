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Milei llegó a París para la Argentina Week con una polémica frase a la política francesa

El Presidente disertará ante empresarios en Francia mientras encabeza una cumbre de inversiones, en una jornada donde también expondrá virtualmente ante el Coloquio de IDEA.

30/09/2026 | 07:32Redacción Cadena 3

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Adrián Simioni Por Adrián Simioni

En una jornada marcada por dos grandes eventos políticos y económicos para la Argentina —el inicio del Coloquio de IDEA en Mar del Plata y el comienzo del Argentina Week en París—, el presidente Javier Milei aterrizó en la capital francesa al frente de una nutrida delegación oficial de ministros, gobernadores y empresarios.

El desembarco presidencial en Europa quedó precedido por una controvertida entrevista concedida al periódico francés Le Point, titulada con una contundente definición del mandatario: "Si odias a Francia, vota a la izquierda y a la ultra izquierda".

Las declaraciones de Milei irrumpieron de lleno en el delicado escenario político galo, donde el presidente Emmanuel Macron intenta sostener su coalición de gobierno en medio de fuertes protestas por un plan de ajuste presupuestario de 54.000 millones de euros.

En el plano estrictamente económico, Milei envió un mensaje directo a los grandes capitales del continente europeo para incitarlos a desembarcar en el país. El jefe de Estado les pidió a los empresarios franceses "que vengan a la Argentina a llenarse los bolsillos", remarcando que las inversiones ayudarán a dinamizar la actividad económica, generar empleo y modernizar la infraestructura.

Ante el recuerdo del proceso de estatizaciones de firmas francesas durante gestiones anteriores, el mandatario ratificó que su administración es la garantía plena para el respeto de los contratos.

"Si ustedes se llenan los bolsillos nos van a ayudar a nosotros a generar actividad económica, a prosperar, a generar empleos y a modernizar la infraestructura", enfatizó el mandatario ante la prensa francesa.

La agenda oficial del Presidente prevé un discurso virtual este miércoles a las 18:30 para el cierre del primer bloque del Coloquio de IDEA. En tanto, las actividades presenciales en París se desarrollarán principalmente en la sede de la OCDE y la Embajada argentina, e incluirán rondas de negocios con CEOs multinacionales y una reunión bilateral clave con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

Francia se posiciona actualmente entre el quinto y séptimo lugar en el ranking de países inversores en la Argentina. La comitiva que acompaña a Milei buscará aprovechar la cumbre para presentar proyectos estratégicos en energía, minería, litio, agroindustria y tecnología.

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Lectura rápida

¿Qué eventos políticos y económicos se llevaron a cabo en Argentina? El inicio del Coloquio de IDEA en Mar del Plata y el comienzo del Argentina Week en París.

¿Quién es el presidente que visitó París? El presidente Javier Milei.

¿Cuándo se prevé el discurso virtual de Milei? Este miércoles a las 18:30.

¿Dónde se desarrollarán las actividades presenciales en París? Principalmente en la sede de la OCDE y la Embajada argentina.

¿Por qué Milei busca atraer inversiones francesas? Para dinamizar la actividad económica, generar empleo y modernizar la infraestructura en la Argentina.

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