Finalizó la revisión del FMI que dispara un desembolso de US$ 900 millones

FOTO: La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el presidente Javier Milei.

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La misión técnica del FMI finalizó la tercera revisión del acuerdo en curso, de cuya aprobación depende un desembolso de U$S 900 millones.

“Una misión técnica del FMI encabezada por Joyce Wong, en el marco de la tercera revisión del programa respaldado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Argentina, concluyó el martes en Buenos Aires”, señaló el organismo.

Las conversaciones continúan por los canales habituales y ahora se aguarda la presentación del staff report que debe ser evaluado por el Directorio del organismo.

El Gobierno confía en que no habrá inconvenientes para lograr el visto bueno que habilite un desembolso que servirá para fortalecer la posición en dólares del Banco Central luego del pago de US$ 800 millones que se realizó el viernes pasado.

En las últimas horas, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el Gobierno cumplió con las metas previstas en el convenio, pero no descartó que se tenga que pedir un waiver por algún desvío.

Mañana hablará la vocera del organismo, Julie Kozack, en conferencia de prensa en Washington.