Francia y España ven con buenos ojos la posible reincorporación del Reino Unido a la UE

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- El presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresaron su entusiasmo ante la posibilidad de que el Reino Unido se reintegre a la Unión Europea.

Durante una visita a Madrid, Macron se pronunció sobre la idea de una reunificación británica utilizando dos palabras en inglés: "Welcome back", según informó DW y consignó la Agencia Noticias Argentinas.

En francés, Macron agregó: "Si los británicos quieren regresar y si el primer ministro (Andy Burnham) se está moviendo en esa dirección, creo que son muy buenas noticias tanto para su país como para los europeos".

Sin embargo, el mandatario francés también advirtió que el Reino Unido no puede mantener un enfoque a la carta en su relación con la UE mientras permanezca fuera del bloque: "No se puede elegir entre las libertades de la unión y decidir tomar lo que nos conviene y no el resto".

Sánchez, por su parte, definió la salida del Reino Unido tras el referéndum de 2016 como "una enorme pérdida, tanto para la población británica como para todo el proyecto europeo" y añadió que, si Londres intenta reincorporarse, "por supuesto que España lo aplaudiría y volvería a abrir sus brazos a un pueblo hermano".

En una declaración institucional, el portavoz de la Comisión Europea, Balazs Ujvari, enfatizó que "el Reino Unido es un socio cercano y valioso de la Unión Europea" y destacó que corresponde al gobierno británico definir cómo desea desarrollar su relación con la UE en el futuro".

"Seguimos abiertos a analizar las opciones que pueda proponer", concluyó Ujvari.

En una entrevista concedida a la BBC el miércoles por la mañana, el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que Gran Bretaña debería considerar diversas opciones en lo que respecta a la relación con la UE.

"Podríamos quedarnos como estamos. Esa es sin duda una opción, si la gente cree que este es el lugar adecuado para quedarse", dijo Burnham, aunque añadió que una opción sería "ir hasta el final".

Otras posibilidades podrían incluir la reincorporación al mercado único de la UE o una unión aduanera entre ambas partes, afirmó.