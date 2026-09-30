Israel califica como intento de ataque terrorista el apuñalamiento en vuelo de Flydubai

FOTO: Israel afirma que el apuñalamiento en vuelo de Flydubai fue un "intento de ataque terrorista".

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha calificado este miércoles el apuñalamiento de un piloto en un vuelo de Flydubai como un "intento de ataque terrorista" dirigido contra israelíes, los Emiratos Árabes Unidos y los Acuerdos de Abraham, durante una sesión informativa convocada para embajadores y jefes de misión israelíes en todo el mundo.

El director general del Ministerio, Eden Bar Tal, declaró ante los diplomáticos que "el terror no perjudicará las sólidas relaciones" entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, según lo reportado por la cadena CNN y consignado por Noticias Argentinas.

La reunión fue convocada a instancias del ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, quien también abordó el incidente con su homólogo emiratí, Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Ambos ministros acordaron cooperar contra los "elementos extremistas" que amenazan la seguridad, según informó la Cancillería israelí.

Además, el ministerio comunicó que el ministro Sa’ar informó al ministro emiratí sobre el regreso de los pasajeros israelíes, y este último expresó su satisfacción por el hecho de que todos ellos hubieran regresado a casa a salvo.