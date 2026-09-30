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Israel califica como intento de ataque terrorista el apuñalamiento en vuelo de Flydubai

El director general del Ministerio, Eden Bar Tal, afirmó ante los diplomáticos que "el terror no perjudicará las sólidas relaciones" entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

30/09/2026 | 16:25Redacción Cadena 3

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Israel afirma que el apuñalamiento en vuelo de Flydubai fue un

FOTO: Israel afirma que el apuñalamiento en vuelo de Flydubai fue un "intento de ataque terrorista".

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Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha calificado este miércoles el apuñalamiento de un piloto en un vuelo de Flydubai como un "intento de ataque terrorista" dirigido contra israelíes, los Emiratos Árabes Unidos y los Acuerdos de Abraham, durante una sesión informativa convocada para embajadores y jefes de misión israelíes en todo el mundo.

El director general del Ministerio, Eden Bar Tal, declaró ante los diplomáticos que "el terror no perjudicará las sólidas relaciones" entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, según lo reportado por la cadena CNN y consignado por Noticias Argentinas.

La reunión fue convocada a instancias del ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, quien también abordó el incidente con su homólogo emiratí, Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Ambos ministros acordaron cooperar contra los "elementos extremistas" que amenazan la seguridad, según informó la Cancillería israelí.

Además, el ministerio comunicó que el ministro Sa’ar informó al ministro emiratí sobre el regreso de los pasajeros israelíes, y este último expresó su satisfacción por el hecho de que todos ellos hubieran regresado a casa a salvo.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el vuelo de Flydubai?
Un piloto fue apuñalado en un vuelo de Flydubai, lo que fue calificado como un intento de ataque terrorista.

¿Quién realizó la declaración sobre el incidente?
El director general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Eden Bar Tal, se pronunció sobre el tema.

¿Cuándo ocurrió el incidente?
El apuñalamiento ocurrió en un vuelo reciente de Flydubai.

¿Dónde se llevó a cabo la reunión sobre el incidente?
La reunión se llevó a cabo en Israel, convocada para embajadores y jefes de misión.

¿Qué acuerdos se tomaron entre los ministros?
Se acordó cooperar contra los elementos extremistas que amenazan la seguridad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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