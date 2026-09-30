Investigadores del CONICET bloquean proteína para frenar cáncer de mama triple negativo

Un grupo de investigadores del CONICET realizó un avance significativo en la lucha contra el cáncer de mama triple negativo, uno de los subtipos más agresivos de esta enfermedad, que representa entre el 10 y el 15 por ciento de todos los casos de cáncer de mama. En sus estudios preclínicos, los científicos bloquearon una proteína llamada H4R, lo que resultó en un aumento de la actividad del sistema inmune y una disminución en la proliferación y migración de las células tumorales.

El cáncer de mama triple negativo es particularmente desafiante, ya que no responde a tratamientos hormonales ni a terapias dirigidas, lo que lo convierte en un área crítica de investigación. En el contexto de este estudio, se observó que al intervenir sobre el receptor H4R, que se encuentra en la membrana de las células tumorales, se logró reducir su capacidad para multiplicarse y migrar, un proceso fundamental en el desarrollo de metástasis.

"Nuestros resultados indican que la activación del receptor H4R puede influir en el comportamiento del tumor y en la respuesta inmunitaria. Aunque estos hallazgos son preliminares y se obtuvieron en un modelo animal, son prometedores para futuras investigaciones sobre su aplicabilidad en humanos", explicó Mónica Vermeulen, líder del estudio y directora del Laboratorio de Células Presentadoras de Antígeno en el Instituto de Medicina Experimental (IMEX, CONICET-Academia Nacional de Medicina).

El equipo utilizó un modelo murino que simula características del cáncer de mama triple negativo. Al aplicar un antagonista específico del receptor H4R, conocido como JNJ-7777120, se observó una notable reducción en el crecimiento tumoral. Además, se registró un incremento en la producción de interferón gamma, una proteína crucial que activa el sistema inmune, así como un aumento en la proliferación de linfocitos T, células que combaten infecciones y tumores.

"El bloqueo del receptor H4R parece inducir cambios que permiten al sistema inmunitario reconocer y atacar las células tumorales de manera más efectiva. Esto sugiere que la histamina, al activar H4R, podría facilitar que las células cancerosas evadan la respuesta inmune", agregó Ramiro Vázquez, primer autor del estudio y miembro del equipo de Vermeulen.

Este descubrimiento no solo tiene implicaciones para el tratamiento del cáncer de mama triple negativo, sino que también podría ser relevante para otros tipos de cáncer donde la histamina y sus receptores desempeñan un papel, como el cáncer de colon y el melanoma. "La posibilidad de que el receptor H4R sea un blanco terapéutico en diversas neoplasias abre nuevas vías de investigación", concluyó Vermeulen.