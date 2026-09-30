Un hombre fue condenado a 12 años por abuso sexual y tenencia de material infantil en Salta

Un hombre fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual y tenencia de material infantil en Salta.

La intervención fiscal inició tras la denuncia de la hermana de una menor de edad. La investigación revela que un hombre de 29 años proveía psicofármacos y aprovechaba la vulnerabilidad de las víctimas para cometer abusos sexuales.

El sujeto filmó un video del abuso y lo envió al teléfono de la víctima. Además, se utilizó la misma modalidad con una mujer mayor de edad.

Las autoridades encontraron que el hombre poseía material de abuso sexual infantil. A raíz de estos delitos, enfrentó un juicio y fue condenado a 12 años de prisión.

El proceso judicial determinó que era autor de tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil, agravada por la participación de menores de 13 años, y abusos sexuales con acceso carnal. También se le atribuyeron amenazas en los hechos.

Informe de Elisa Zamora