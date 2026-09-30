El uso de cannabis duplica la probabilidad de cometer violencia, según un estudio

Un estudio realizado por investigadores de King's College London reveló que las personas que consumen cannabis tienen el doble de probabilidades de cometer actos de violencia y también de ser víctimas de los mismos. Este análisis, que involucró a más de 265,000 individuos y abarcó 63 estudios, proporciona una visión amplia sobre las implicancias del uso de esta sustancia.

Los investigadores, pertenecientes al Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia (IoPPN), utilizaron la definición amplia de violencia de la Organización Mundial de la Salud, que incluye violencia física, sexual y psicológica, tanto en relaciones íntimas como fuera de ellas. Además, separaron los casos de violencia auto-reportada de aquellos que resultaron en condenas penales, centrándose en los tipos más graves de violencia reportados.

La doctora Marta Di Forti, coautora del estudio, comentó: "Como clínico, he visto cómo el uso intensivo de cannabis puede ser un factor en la violencia. Hemos sido cautelosos al describir este vínculo, pero una revisión de este tamaño nos permite hablar con más confianza sobre los riesgos, sin estigmatizar a quienes consumen cannabis en general".

El estudio también destacó que los consumidores de cannabis tienen una probabilidad 1.5 veces mayor de convertirse en víctimas de violencia, con una asociación más fuerte en mujeres que en hombres. El profesor Robin Murray, autor principal, añadió: "En la población general, las personas que consumen cannabis tienen aproximadamente el doble de probabilidades de haber cometido un acto violento en comparación con quienes no lo consumen; en el ámbito de la atención psiquiátrica, esta cifra se eleva a 2.5 veces".

Los investigadores encontraron que el vínculo se mantenía en estudios longitudinales, aunque era más fuerte en aquellos que analizaban un solo punto en el tiempo. En casos de violencia que resultaron en condenas, los consumidores de cannabis tenían entre 3 y 4 veces más probabilidades de haber sido condenados.

Ante la creciente comercialización y legalización del cannabis en diversas partes del mundo, el estudio sugiere que la conversación sobre sus riesgos debe incluir no solo a los consumidores, sino también las implicaciones de la violencia asociada. A partir de estos hallazgos, los investigadores proponen que los servicios de salud mental incluyan preguntas sobre el consumo de cannabis al evaluar el riesgo de violencia en los pacientes.

Sin embargo, es importante señalar que este estudio establece una asociación y no prueba que el cannabis cause directamente la violencia. El uso de cannabis a menudo se presenta junto a otros factores de riesgo, como el consumo de alcohol y otras drogas, así como circunstancias sociales difíciles.

El estudio también reconoció limitaciones, como la escasa cantidad de investigaciones que midieron la frecuencia y cantidad de consumo de cannabis. La mayoría de los estudios se realizaron antes de que el cannabis de alta potencia se volviera común, lo que sugiere que el uso diario de estos productos más potentes podría estar asociado con efectos más marcados.

Este estudio fue apoyado por el National Institute for Health and Care Research (NIHR) y el Medical Research Council. Las opiniones expresadas pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan las de estas instituciones.