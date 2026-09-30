Causa por presunta sustracción de bebés: rechazaron la prescripción para la partera Dolly

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rechazó el pedido de prescripción en una causa que investiga la presunta sustracción de bebés y la alteración de identidades ocurrida hace más de 40 años. La resolución fue adoptada por los camaristas Aníbal Pineda, Elida Vidal y Florentino Malaponte.

El tribunal consideró prematuro dar por prescripto el delito y, de esta manera, quedó abierta la posibilidad de avanzar con la investigación sobre los distintos casos denunciados. La decisión fue recibida con aplausos por familiares y personas que seguían la audiencia, tanto de manera presencial como virtual.

La partera de 88 años denunciada no estuvo presente físicamente en los tribunales y siguió la audiencia de manera virtual junto a su abogado. El expediente reúne testimonios de personas que aseguran haber sido separadas de sus madres biológicas al nacer. Entre las situaciones denunciadas aparecen casos en los que a las parturientas se les habría informado que sus hijos habían nacido muertos, mientras que los niños luego habrían sido entregados a otras familias.

El abogado de las víctimas, Juan Singer, celebró la resolución y sostuvo que permitirá retomar una investigación que, según explicó, había comenzado tiempo atrás. “Estoy contento desde el punto de vista de que la investigación que yo comencé y que presenté en su momento se ve reflejada en una apertura de la investigación”, afirmó.

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??LA JUSTICIA FEDERAL RECHAZÓ LA PRESCRIPCIÓN EN UNA CAUSA POR SUSTRACCIÓN DE BEBÉS



La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rechazó el pedido de prescripción en una causa que investiga la presunta sustracción de bebés y alteración de identidades ocurrida hace más de 40 años. pic.twitter.com/FhKqjHL4ab — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 30, 2026

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Sobre los próximos pasos, Singer explicó que deberán unificarse los distintos expedientes y avanzar sobre las personas involucradas. “Hay una gran cantidad de casos. Entonces ahora se tiene que acumular, hay diversos imputados, hay diversas ramas y hay que unificar todo y avanzar”, señaló el abogado.

En cuanto a la cantidad de posibles víctimas, Singer sostuvo que son “incalculables” y planteó que la investigación apunta a una presunta red que habría involucrado a obstetras de Rosario y localidades cercanas. “Es imposible que lo haya hecho sola. Es un delito que no admite una sola persona”, afirmó, y agregó que otros posibles participantes ya fueron informados a la Fiscalía.

Una de las denunciantes, que sostiene haber sido apropiada por Dolly, siguió la resolución de manera virtual porque no quería compartir el espacio con la mujer acusada. “No soporto tenerla cerca. Esa es la sensación. No puedo, no lo soporto”, expresó. La mujer explicó que busca tanto una eventual condena como conocer su verdadera identidad: “Busco todo”.

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??VÍCTIMA DE UNA PRESUNTA APROPIACIÓN: “BUSCO TODO, LA CONDENA DE ELLA Y CONOCER MI IDENTIDAD”



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Sobre la posibilidad de que Dolly revele información sobre su origen, sostuvo que no espera que eso ocurra. “Sé que mi origen ella no me lo va a decir, que se lo va a llevar a la tumba”, afirmó. Al referirse a lo que siente cuando ve a la mujer de 88 años, resumió: “Es una mezcla de sensaciones y todas malas”.

La enfermera de 88 años denunciada siguió la audiencia de manera virtual junto a su abogado. La causa reúne testimonios de personas que aseguran haber sido separadas de sus madres biológicas al nacer, entre ellos casos en los que a las parturientas se les habría informado que sus hijos habían nacido muertos. La decisión de la Cámara permite que la investigación continúe sobre estos y otros posibles casos.

Informe de Fernando Carrafiello.