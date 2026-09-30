FOTO: Tragedia en Flores: una mujer pierde la vida tras ser arrollada por el Tren Sarmiento

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- Una mujer falleció tras ser arrollada por una formación del Tren Sarmiento en la estación de Flores. El accidente ocurrió en el cruce de la calle Fray Luis Beltrán y Bacacay, donde, a raíz de un operativo en el lugar, la línea opera con servicio limitado entre Liniers y Moreno.

El personal del SAME confirmó que, en horas del mediodía de este miércoles, una mujer de 56 años fue atropellada por una formación ferroviaria del Tren Sarmiento. Las lesiones sufridas fueron de tal gravedad que confirmaron su fallecimiento en el lugar, según lo informado a la Agencia Noticias Argentinas.

Desde Info Tren Sarmiento se comunicó que, debido al operativo, la línea circula con servicio limitado entre Liniers y Moreno por colisión con persona en Flores.