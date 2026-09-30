Tragedia en Flores: una mujer pierde la vida tras ser arrollada por el Tren Sarmiento
Una mujer de 56 años fue arrollada en la estación de Flores, lo que provocó un servicio limitado entre Liniers y Moreno.
FOTO: Tragedia en Flores: una mujer pierde la vida tras ser arrollada por el Tren Sarmiento
Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- Una mujer falleció tras ser arrollada por una formación del Tren Sarmiento en la estación de Flores. El accidente ocurrió en el cruce de la calle Fray Luis Beltrán y Bacacay, donde, a raíz de un operativo en el lugar, la línea opera con servicio limitado entre Liniers y Moreno.
El personal del SAME confirmó que, en horas del mediodía de este miércoles, una mujer de 56 años fue atropellada por una formación ferroviaria del Tren Sarmiento. Las lesiones sufridas fueron de tal gravedad que confirmaron su fallecimiento en el lugar, según lo informado a la Agencia Noticias Argentinas.
Desde Info Tren Sarmiento se comunicó que, debido al operativo, la línea circula con servicio limitado entre Liniers y Moreno por colisión con persona en Flores.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Flores?
Una mujer fue arrollada por un tren en la estación de Flores.
¿Quién es la víctima?
La mujer tenía 56 años al momento del accidente.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El incidente ocurrió el miércoles 30 de septiembre al mediodía.
¿Dónde se produjo el hecho?
El accidente se registró en el cruce de Fray Luis Beltrán y Bacacay.
¿Cuál es la situación del servicio?
El Tren Sarmiento circula con servicio limitado entre Liniers y Moreno.
[Fuente: Noticias Argentinas]