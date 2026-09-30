Scaloni, sobre la posible salida de Walter Samuel: “Sería una pérdida importantísima”

FOTO: Samuel dejaría el CT de la selección a fin de año.

Lionel Scaloni se refirió al futuro de Walter Samuel, uno de los principales integrantes de su cuerpo técnico en la selección argentina, quien recibió propuestas de distintos clubes y analiza posibles nuevos desafíos profesionales.

Durante la conferencia de prensa previa a los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, el entrenador fue consultado por la situación del exdefensor y recordó una oportunidad que tuvo para dejar el cuerpo técnico antes del Mundial de Qatar.

“El ‘Cabezón’ ya nos dio una muestra de lo que representaba la Selección para él cuando había tenido una oferta del Inter para ir a trabajar con Cristian Chivu. Se quedó con nosotros hasta el Mundial y eso habla de lo grande que es”, destacó Scaloni.

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El técnico de la "Albiceleste" también hizo hincapié en el vínculo personal que mantiene con Samuel y aseguró que respaldará cualquier decisión que tome.

“Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él. Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer”, afirmó.

Scaloni reconoció además que, si finalmente Samuel decide alejarse del seleccionado, su salida representaría una baja importante para el equipo de trabajo.

“No tengo novedades, pero tiene las puertas abiertas. No va a haber problema si es así. Sería una pérdida importantísima y veremos qué pasa si después no está”, sostuvo.

Ocho años junto a la selección

Samuel lleva ocho años como integrante del cuerpo técnico de la selección argentina y acompañó a Scaloni durante una etapa marcada por importantes títulos.

Junto a la "Albiceleste" conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

También formó parte del equipo que obtuvo el tercer puesto en la Copa América 2019 y el subcampeonato en el Mundial 2026.