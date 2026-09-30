En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Ahora país

Mirtha Legrand ya se encuentra en una habitación común: qué dice el nuevo parte médico

La conductora se encuentra acompañada por su familia y el Sanatorio Mater Dei informó que emitirá un nuevo comunicado el viernes.

30/09/2026 | 13:03Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La conductora Mirtha Legrand.

FOTO: La conductora Mirtha Legrand.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Mirtha Legrand ya se encuentra en una habitación común: qué dice el nuevo parte médico

    Ahora país

    Episodios

La conductora Mirtha Legrand se encuentra "muy bien de la neumopatía que motivó su internación" en el Sanatorio Mater Dei y presenta una "franca mejoría", según informó este miércoles la institución médica.

De acuerdo con el parte firmado por el director médico Enrique Echagüe, Legrand permanece "en una habitación común y está acompañada por sus familiares", quienes agradecieron "las muestras permanentes de cariño".

La conductora, de 99 años, está internada desde el pasado 18 de septiembre, cuando ingresó nuevamente al centro de salud por un cuadro compatible con neumopatía, luego de haber recibido el alta de una internación anterior.

En el último parte difundido el lunes, el Mater Dei había informado que la diva "continúa evolucionando favorablemente" y que había finalizado el tratamiento antibiótico.

Por último, el centro asistencial anticipó que, "de no mediar cambios", el viernes próximo difundirá una nueva actualización sobre el estado de salud de la conductora.

-

Lectura rápida

¿Cuál es el estado de salud de Mirtha Legrand?
Se encuentra en una habitación común y presenta una franca mejoría tras ser tratada por neumopatía.

¿Desde cuándo está internada?
La conductora está internada desde el 18 de septiembre.

¿Qué dijo el parte médico más reciente?
El último parte informó que Mirtha continúa evolucionando favorablemente y que finalizó su tratamiento antibiótico.

¿Quién firmó el parte médico?
El parte fue firmado por el director médico del sanatorio, Enrique Echagüe.

¿Cuándo se emitirá un nuevo comunicado?
Se anticipó que el próximo viernes se dará una nueva actualización sobre su estado de salud.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf