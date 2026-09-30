Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 30 de septiembre.

El sorteo número 5481 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 30 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 4107, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Revolver).

1° 4107

2° 8204

3° 4926

4° 6485

5° 7873

6° 4010

7° 0342

8° 9326

9° 0504

10° 5291

11° 3803

12° 6457

13° 6433

14° 9594

15° 5122

16° 2882

17° 0508

18° 1053

19° 1173

20° 2701

La Quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de ganar premios. Este sorteo es uno de los más esperados por los apostadores, quienes siguen de cerca los resultados para conocer sus posibles ganancias.