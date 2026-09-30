Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 30 de septiembre.
El sorteo número 5481 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el miércoles 30 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 4107, correspondiente a la interpretación tradicional A primera (Revolver).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5481 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 30 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 4107, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Revolver).
1° 4107
2° 8204
3° 4926
4° 6485
5° 7873
6° 4010
7° 0342
8° 9326
9° 0504
10° 5291
11° 3803
12° 6457
13° 6433
14° 9594
15° 5122
16° 2882
17° 0508
18° 1053
19° 1173
20° 2701
La Quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de ganar premios. Este sorteo es uno de los más esperados por los apostadores, quienes siguen de cerca los resultados para conocer sus posibles ganancias.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5481 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 30 de septiembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 4107.
¿Qué significa el número 4107?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Revolver).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.