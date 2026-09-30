FOTO: El emotivo video de Tapia que anticipa el amistoso de Argentina ante Bolivia

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, lanzó un video que anticipa el amistoso contra Bolivia, programado para esta noche a partir de las 21 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El video inicia con una serie de clips que destacan los momentos más memorables del astro argentino Lionel Messi, seguido de una voz en off que menciona: "antes del último baile, siempre hay cuarteto".

Seguidamente, con la música de "Soy Argentino" de La Mona Jiménez, se presentan imágenes de la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026, donde alcanzó la final pero fue derrotada por España.

El video culmina con la frase: "La triple fecha arranca en Córdoba, vamos de nuevo Argentina", generando expectativa para el encuentro de esta noche.

Este amistoso ante Bolivia marca el inicio de la fecha FIFA para la Selección argentina, que también se medirá contra Burkina Faso el 3 de octubre y, posteriormente, tendrá una emotiva despedida para Lionel Messi el 6 de octubre, en un partido contra Benín.