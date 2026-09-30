Rally Mundial: ¿La salida de Portugal del WRC 2027, le abre una puerta al Rally de Argentina?

El Rally de Portugal no formará parte del calendario en el Campeonato Mundial de Rally 2027 de la FIA, según lo comunicó por las redes su propio organizador, Automóvel Club de Portugal. La fecha lusa se preveía para los días entre el 13 y el 16 de mayo, justo en la ventana que necesita el Rally de Argentina para volver a correr en Córdoba.

"El Vodafone Rally de Portugal fue una de las pruebas cuya programación se vio afectada por los cambios realizados por el promotor en la fase final de preparación de la próxima temporada del Campeonato Mundial de Rally (WRC) —con el objetivo de lograr la mayor diversidad geográfica e intercontinental posible—, a pesar de tener una fecha prevista entre el 13 y el 16 de mayo", señaló el comunicado del ACP. Y sigue: "Ya han tenido lugar las primeras conversaciones entre el Automóvil Club de Portugal y el promotor del WRC para evaluar la posibilidad de que el Vodafone Rally de Portugal regrese al Campeonato Mundial de Rally en 2028".

Fotografía: Prensa Gobierno de Córdoba

Sin que esto implique alentar expectativa o ilusión alguna, porque la señal no es vinculante, claro, es apenas un movimiento que coincide casualmente con nuestras conveniencias; no está de más tomar en cuenta que los cambios que hacen falta para que nuestro rally regrese a las sierras cordobesas pueden producirse y que nada es tan inamovible en esta reconfiguración que se abre en el WRC. Pero, lo primero que necesitamos es un lugar en la primera parte del campeonato y sin que nada lo hiciera prever, ha aparecido.

El calendario 2027 aún no ha sido confirmado y, según nos anticipara el presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, en su paso por nuestro país, se dará a conocer en el presente mes de octubre. Sabiendo que el presupuesto de ilusión es 0, estaremos expectantes, de todas formas.

Cadena 3 Motor, con datos, fotos de ACP y Gobierno CBA