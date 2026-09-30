La Selección argentina busca mantener su hegemonía ante Bolivia en el Kempes
Esta noche, la 'Albiceleste' se mide contra Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes, buscando extender su dominio en los últimos encuentros.
FOTO: La Argentina lleva nueve años sin perder contra Bolivia.
Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- La Selección argentina se enfrentará esta noche a su par de Bolivia en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA, con la intención de prolongar su dominio sobre este rival. En los últimos años, la "Albiceleste" ha demostrado su superioridad en cada uno de los enfrentamientos, logrando vencer a Bolivia en 8 de los últimos 10 partidos, con un empate y una derrota.
El único triunfo de Bolivia en estos 10 encuentros se produjo en 2017, durante las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, cuando se impuso por 2-0 como local, marcando el final del ciclo de Edgardo Bauza como director técnico de la Argentina.
A partir de aquel partido, la Selección argentina ha cosechado victorias en los siguientes cruces, la mayoría de manera contundente. El primero de estos encuentros se llevó a cabo durante las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, donde los dirigidos por Lionel Scaloni lograron revertir un marcador adverso para ganar 2-1.
Los siguientes cuatro encuentros se tradujeron en goleadas para Argentina: 4-1 en la Copa América 2021, 3-0 en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, y 3-0 y 6-0 en las Eliminatorias para el Mundial 2026.
Antes de esta racha de victorias, la Selección argentina había empatado 1-1 en 2013 en su visita a Bolivia durante las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, y luego logró una abultada victoria de 7-0 en un amistoso de 2015, además de imponerse 2-0 en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 en casa y 3-0 en la Copa América 2016.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega esta noche?
La Selección argentina se enfrenta a Bolivia en un amistoso internacional.
¿Dónde se jugará el partido?
El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
¿Cuál es el historial reciente entre ambos equipos?
Argentina ha ganado 8 de los últimos 10 encuentros, con un empate y una derrota.
¿Cuándo fue la última victoria de Bolivia sobre Argentina?
Bolivia ganó 2-0 en 2017, durante las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.
¿Quién es el actual director técnico de Argentina?
El director técnico de la Selección argentina es Lionel Scaloni.
[Fuente: Noticias Argentinas]