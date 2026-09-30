La Selección argentina busca mantener su hegemonía ante Bolivia en el Kempes

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- La Selección argentina se enfrentará esta noche a su par de Bolivia en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA, con la intención de prolongar su dominio sobre este rival. En los últimos años, la "Albiceleste" ha demostrado su superioridad en cada uno de los enfrentamientos, logrando vencer a Bolivia en 8 de los últimos 10 partidos, con un empate y una derrota.

El único triunfo de Bolivia en estos 10 encuentros se produjo en 2017, durante las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, cuando se impuso por 2-0 como local, marcando el final del ciclo de Edgardo Bauza como director técnico de la Argentina.

A partir de aquel partido, la Selección argentina ha cosechado victorias en los siguientes cruces, la mayoría de manera contundente. El primero de estos encuentros se llevó a cabo durante las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, donde los dirigidos por Lionel Scaloni lograron revertir un marcador adverso para ganar 2-1.

Los siguientes cuatro encuentros se tradujeron en goleadas para Argentina: 4-1 en la Copa América 2021, 3-0 en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, y 3-0 y 6-0 en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Antes de esta racha de victorias, la Selección argentina había empatado 1-1 en 2013 en su visita a Bolivia durante las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, y luego logró una abultada victoria de 7-0 en un amistoso de 2015, además de imponerse 2-0 en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 en casa y 3-0 en la Copa América 2016.