Flydubai: un experto advirtió sobre posibles fallas de seguridad en la cabina
Carlos Vázquez analizó en Cadena 3 el incidente del vuelo que iba de Dubái a Tel Aviv. Cuestionó los procedimientos y sostuvo que las cajas negras permitirán establecer cómo se recuperó el control.
30/09/2026 | 13:00Redacción Cadena 3
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El experto aeronáutico Carlos Vázquez advirtió sobre posibles fallas en los procedimientos de seguridad del vuelo de Flydubai que este miércoles debió aterrizar de emergencia en Arabia Saudita tras un violento incidente en la cabina. El especialista puso el foco en las versiones que indican que la puerta estaba abierta y remarcó que las cajas negras serán decisivas para reconstruir lo ocurrido.
El vuelo FZ1073 viajaba de Dubái a Tel Aviv y fue desviado al aeropuerto de Tabuk. La aerolínea confirmó un altercado en la cabina y señaló que otros integrantes de Flydubai que viajaban a bordo lograron controlar la situación y aterrizar de manera segura. También indicó que las causas y motivaciones permanecen bajo investigación.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el copiloto apuñaló al comandante e intentó estrellar la aeronave. Según su relato, pasajeros y un miembro de la tripulación intervinieron para reducir al agresor, que luego quedó detenido por las autoridades sauditas.
En diálogo con Cadena 3, Vázquez señaló que los primeros relatos plantean dudas sobre la protección de la cabina. "Las puertas tienen que estar cerradas. Tienen que ser puertas blindadas y cerradas", expresó.
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La aeronave de Flydubai viajaba de Dubái a Tel Aviv y fue desviada de emergencia a Tabuk. Ambos pilotos resultaron heridos. La aerolínea confirmó que los pasajeros están a salvo.
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El experto sostuvo que deben extremarse las precauciones en vuelos que atraviesan zonas de conflicto. "Se tienen que tomar todos, absolutamente todos los controles y estándares", afirmó. En ese contexto, cuestionó que, según las versiones conocidas, los pasajeros hubieran podido acceder a los pilotos durante el episodio.
"Lo que me llama la atención es que las medidas de seguridad no han funcionado", manifestó. Su evaluación se basó en la información preliminar y deberá contrastarse con las conclusiones de la investigación.
Vázquez recordó los cambios en la seguridad de las cabinas posteriores a los atentados de 2001 contra las Torres Gemelas y mencionó el antecedente de Germanwings de 2015, cuyo copiloto estrelló deliberadamente una aeronave contra los Alpes. Al referirse a los procedimientos, planteó la importancia de evitar que una sola persona quede en la cabina cuando uno de los pilotos sale.
También advirtió que las maniobras bruscas dificultan el desplazamiento de los pasajeros y su eventual intervención. Explicó que, durante una caída pronunciada, no resulta sencillo levantarse de un asiento y llegar hasta los mandos.
Sobre la recuperación del control, el especialista formuló una hipótesis: consideró posible que el comandante, aun herido, hubiera estabilizado inicialmente el avión y que después la tripulación que viajaba en traslado hubiera asumido los mandos para aterrizar. Aclaró que esa secuencia todavía debe comprobarse.
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El avión transmitió el código 7700, correspondiente a una emergencia general, y luego el 7500, asociado a una interferencia ilícita, antes de volver al primero, según los registros de Flightradar24.
Vázquez explicó que estas alertas pueden activar comunicaciones con la aeronave e incluso la intervención de aviones de combate para evaluar la situación.
No obstante, insistió en que las respuestas surgirán del análisis de los registros. El grabador de voces permitirá conocer las conversaciones en la cabina, mientras que el registrador de datos aportará información sobre las maniobras y el funcionamiento de los sistemas.
"La realidad la vamos a saber en el momento en que se estudien", sostuvo.
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Entrevista de Rodolfo Barili.
Lectura rápida
¿Quién advirtió sobre las fallas en el vuelo de Flydubai? El experto aeronáutico Carlos Vázquez advirtió sobre posibles fallas en los procedimientos de seguridad del vuelo de Flydubai.
¿Qué ocurrió con el vuelo FZ1073? El vuelo FZ1073 debió aterrizar de emergencia en Arabia Saudita tras un violento incidente en la cabina.
¿Quién afirmó que el copiloto apuñaló al comandante? El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el copiloto apuñaló al comandante e intentó estrellar la aeronave.
¿Qué medidas de seguridad se cuestionaron? Vázquez cuestionó que los pasajeros hubieran podido acceder a los pilotos durante el episodio, lo que indica fallas en la seguridad de la cabina.
¿Qué información se espera obtener de las cajas negras? Las cajas negras permitirán conocer las conversaciones en la cabina y aportar información sobre las maniobras y el funcionamiento de los sistemas.