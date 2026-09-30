Rockhopper confirma extracción de petróleo en Malvinas para 2028 a pesar de sanciones argentinas

FOTO: La empresa británica Rockhopper presentó este miércoles su informe semestral ante la Bolsa de Valores de Londres y anunció que seguirá adelante con sus trabajos de extracción de petróleo en la cuenca Malvinas.

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- La petrolera británica Rockhopper reafirmó su intención de iniciar la extracción de petróleo en las Islas Malvinas en el primer trimestre de 2028, destacando que las sanciones impuestas por Argentina no alterarán el cronograma del proyecto Sea Lion.

En el marco de la presentación de su informe semestral ante la Bolsa de Valores de Londres, la compañía indicó que cuenta con el "continuo y firme respaldo" del Reino Unido y de las autoridades de las islas para continuar con la explotación hidrocarburífera.

Rockhopper posee una participación del 35% en el proyecto, mientras que el 65% restante está en manos de la petrolera israelí Navitas Petroleum, que opera el desarrollo. Samuel Moody, director ejecutivo de Rockhopper, afirmó que "la primera producción de petróleo" se mantiene como estaba previsto para el primer trimestre de 2028, y resaltó que una reciente ampliación de capital ha dejado a la empresa totalmente financiada hasta el inicio de la producción.

Según la empresa, las recientes medidas adoptadas por Argentina han generado "un período de mayor atención mediática y política", pero no han cambiado los planes de desarrollo.

Rockhopper también informó que tanto el Reino Unido como las autoridades de las islas han rechazado las medidas argentinas, considerándolas "ilegítimas y carentes de justificación jurídica". Esta postura es contraria a la afirmación de soberanía de Argentina sobre las Malvinas.

Por su parte, Navitas indicó que no prevé que los recientes acontecimientos tengan "un efecto significativo" en las actividades de desarrollo de Sea Lion ni en su cronograma de ejecución.

La primera fase del proyecto incluye 11 pozos y fue financiada y aprobada a finales de 2025, con la perforación de desarrollo programada para comenzar a principios de 2027.

La producción inicial se procesará a través de la plataforma flotante Aoka Mizu, que tiene una capacidad de hasta 55.000 barriles diarios. Para las etapas posteriores, el proyecto contempla otros 38 pozos y el uso del buque OSX-1, adquirido por aproximadamente 125 millones de dólares y con capacidad para 125.000 barriles diarios.

El Gobierno argentino ha intensificado en las últimas semanas las medidas contra las empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en torno a las Malvinas, que incluyen expedientes sancionatorios, denuncias penales y acciones judiciales.

Además, el presidente Javier Milei ha anunciado su intención de llevar el conflicto ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar si el Reino Unido no detiene el avance del proyecto Sea Lion.

Argentina sostiene su reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que están actualmente bajo administración británica y cuya soberanía está en disputa.

Agencia NA