Tiago PZK confirma su romance con La Joaqui y se pronuncia sobre Luck Ra

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- A pocos días de hacer pública su relación en redes sociales y de recibir críticas de los usuarios, los artistas Tiago PZK y La Joaqui fueron vistos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, listos para emprender un viaje juntos.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la nueva pareja fue entrevistada por un móvil de Desayuno Americano, donde afirmaron que su presencia allí era por motivos laborales y no por una escapada romántica. Ambos confirmaron: "Sí, estamos en pareja".

Entre risas sobre su reciente relación, Tiago expresó ante las cámaras: "Estamos felizmente casados". También explicó que su vínculo no es reciente: "La conozco a ella desde hace mucho tiempo".

Al abordar el tema de Luck Ra y sus recientes comentarios, Tiago adoptó una postura distante frente a la reacción del participante de MasterChef: "Cada uno tiene derecho a hablar y a decir lo que le parece. No me considero un traidor. Cuando ellos cortaron yo estaba en Berlín".

Además, se limitó a comentar sobre su reacción al enterarse de su relación: "Yo no puedo opinar de la intimidad de nadie. Es una falta de respeto de la vida de los demás".

Tiago fue claro al afirmar que no considera a Luck Ra como su amigo, lo que lo lleva a no sentirse afectado por las acusaciones de "traición" relacionadas con su romance con La Joaqui: "La verdad, no me importa. No tengo necesidad de quedar bien con nadie. No me muevo por conveniencia con la gente".

"Le mandé varios mensajes, él no me contestó", confesó sobre su intento de comunicarse con Luck Ra, sugiriendo que este último podría haber tomado mal la situación.