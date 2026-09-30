Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este miércoles 30 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de cielo despejado, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 36%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte. La presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa.

El clima hoy miércoles 30 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Las condiciones del viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s, lo que contribuye a un ambiente agradable. La humedad se mantiene en niveles bajos, lo que favorece la sensación de confort durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el jueves 1 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 2 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 29°, también con cielo parcialmente nublado. El sábado 3 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. Para el domingo 4 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 5 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 20°, con posibilidad de lluvias ligeras.