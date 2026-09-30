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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este miércoles 30 de septiembre

Este miércoles 30 de septiembre, Rosario presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 11° y 24°. Se espera cielo parcialmente nublado y condiciones de viento leves.

30/09/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico para el 30 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 69%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica se encuentra en 1017 hPa.

El clima hoy miércoles 30 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo parcialmente nublado, con vientos suaves que no superarán los 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario presentan variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el jueves 1 de octubre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 19°, con lluvias moderadas. El viernes 2 de octubre, la mínima será de 8° y la máxima de 21°, con lluvias ligeras. El sábado 3 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 18°, también con lluvias ligeras. Para el domingo 4 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 23°, con cielos parcialmente nublados. Finalmente, el lunes 5 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 24°, con cielos cubiertos.

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