Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este miércoles 30 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 21°. La humedad es del 57%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte, contribuyendo a una leve brisa.

El clima hoy miércoles 30 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con una presión atmosférica de 1014 hPa. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe mostrarán un clima variado. El jueves 1 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 2 de octubre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 22°, con nubes dispersas. Para el sábado 3 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 22°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 4 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 23°, con cielo mayormente nublado.