Juana Viale expresa su anhelo de ser madre nuevamente a los 44 años

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- La conductora Juana Viale se abrió sobre su deseo de convertirse en madre nuevamente a sus 44 años. En una conversación con Mario Pergolini en el programa "Otro día perdido", transmitido por El Trece, la actriz expresó que "le encanta" la maternidad, ya que le proporciona una sensación de fortaleza, comparándola con la Mujer Maravilla.

La charla se inició cuando ambos discutieron sobre la crianza en la actualidad. Viale, quien fue madre en sus veinte, recordó su experiencia como "muy armoniosa" y "muy linda", destacando el crecimiento empático que le brindó.

Aunque sus hijos son ya adolescentes, con el menor de 14 años, para Juana siempre serán pequeños. "Nunca dejás de ser madre, por más que se vayan a vivir solos", afirmó, añadiendo: "Nunca más vas a volver a dormir tranquilo, por más que no vivan con vos".

La conductora reflexionó sobre los desafíos que enfrentan las mujeres al considerar la maternidad en la actualidad, señalando que "es más difícil tener un hijo hoy en día, ¿no? Económicamente hablando". Durante la conversación, Pergolini mencionó que las estadísticas de mujeres que deciden ser madres a los 40 años están en aumento, a lo que Viale respondió que aún se siente capaz de tener hijos. Al ser preguntada sobre su deseo de tener un hijo más, respondió con un entusiasta "sí": "Re. Conozco la experiencia, he pasado por ella. Me encanta. Me siento Wonder Woman".

Además, Juana comentó: "Me siento re vital, me encanta. El posparto también me gusta, me gusta la cosa con la criatura". Se distanció de las tendencias actuales como el "baby shower" o las fiestas de revelación de sexo, diciendo: "Me enteré del sexo de mis hijos cuando nacieron".

Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand

La conductora también se refirió a la salud de su abuela, Mirtha Legrand, quien permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde el 18 de septiembre. Viale indicó: "Está muy bien, está avanzando, está mejorando, tiene sus mejorías, pero es una mujer grande".

A pesar de su estado, aclaró que Mirtha se mantiene de buen humor: "Ve la tele, ve los programas de ella, los noticieros. Hoy está viendo esto, digamos. Muy atenta, muy activa".