Brasil busca voluntarios para trabajar en un surf camp cerca de una playa paradisíaca

Brasil lanzó una convocatoria para buscar voluntarios que deseen vivir cerca del mar en Río de Janeiro. La propuesta, disponible durante todo el año, ofreció alojamiento a cambio de 24 horas de trabajo semanal en un surf camp ubicado en Recreio dos Bandeirantes, a cinco cuadras de Praia da Macumba, una de las playas más populares de la zona.

Los seleccionados debieron colaborar con diversas tareas dentro del hostel, como ayudar en la recepción, atender a los huéspedes, colaborar con el check-in y check-out, brindar información básica a los viajeros, mantener organizadas las áreas comunes, colaborar con la limpieza y revisar habitaciones y espacios compartidos. La propuesta se orientó a personas comunicativas, responsables y organizadas, sin requerir experiencia previa en surf.

Además del alojamiento gratuito, los voluntarios disfrutaron de varios beneficios durante su estadía. Se ofrecieron dos días libres por semana, desayuno gratuito, uso de lavandería, acceso a una cocina equipada, bicicletas y tablas de surf, así como clases de surf y yoga gratuitas. También se incluyeron tours y excursiones por Río de Janeiro, acceso a eventos y un espacio de trabajo para quienes necesitaran realizar tareas de manera remota.

La convocatoria estableció ciertos requisitos para quienes quisieran postularse. Los interesados debieron tener al menos 18 años, contar con un nivel intermedio de inglés o principiante de portugués, tener seguro de viaje, ser responsables y proactivos, y estar dispuestos a colaborar en recepción y tareas de organización y limpieza. La propuesta se dirigió a viajeros que se postularan de manera individual, ya que no se aceptaron parejas ni dúos. Además, el alojamiento no cubrió otros gastos relacionados con el viaje, como vuelos o transporte interno.

Para participar, los interesados debieron crear una cuenta en la plataforma Worldpackers y enviar una solicitud al anfitrión de la propuesta. Esta plataforma funcionó mediante un sistema de intercambio en el que los viajeros colaboran un número determinado de horas por semana a cambio de hospedaje y otros beneficios, como comidas o actividades. En este caso, la colaboración fue de 24 horas semanales durante un mes, con alojamiento y desayuno incluidos.