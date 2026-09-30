FOTO: Hackers roban millones de datos de personal militar de EE. UU. en una brecha de seguridad prolongada

El gobierno de Estados Unidos notificó a millones de actuales y exmiembros del personal militar que sus datos personales fueron robados durante una brecha de seguridad que se extendió por varios meses en los registros del Pentágono. Esta es la última de una serie de robos de datos que involucran información de trabajadores federales en los últimos meses.

Un aviso sobre la brecha de datos emitido por el Centro de Datos de Personal de Defensa (DMDC) fue compartido en Reddit, donde se indica que varios usuarios no autorizados explotaron una vulnerabilidad de seguridad en un sistema de intercambio de archivos no especificado entre octubre de 2025 y mediados de julio de 2026.

La brecha expuso información personal identificable, incluidos números de Seguro Social, además de nombres, fechas de nacimiento, sexo, raza y otros detalles sobre el servicio militar de las personas afectadas. El aviso aclara que los registros de personal estaban sin cifrar.

Según reportes de CNN y Federal News Network, un funcionario del Pentágono informó que la brecha afecta aproximadamente a 2.8 millones de personas vivas y cerca de 300,000 personas fallecidas.

La milicia estadounidense cuenta con 1.3 millones de miembros activos hasta marzo de este año.

El DMDC, aunque puede no ser ampliamente conocido por el público en general, sirve como una de las unidades de mantenimiento de registros del Departamento de Defensa. Mantiene más de 60 millones de registros de personal militar y civil y sus familiares para ayudar a determinar beneficios y derechos, como atención médica y jubilación. La unidad también proporciona un servicio crítico como el "principal proveedor de gestión de identidad" del ejército, que vincula a los miembros activos, empleados y contratistas con credenciales, como tarjetas inteligentes y contraseñas, que se utilizan para acceder a los sistemas informáticos, edificios y bases del Pentágono.

La página web del DMDC afirma: "Aseguramos que las personas adecuadas obtengan acceso y que las incorrectas no lo hagan: la seguridad de la información de identidad es primordial".

El Departamento de Defensa, que supervisa el DMDC, declaró que no tiene indicios de que la información haya sido mal utilizada, pero no aclaró cómo llegó a esa conclusión. TechCrunch contactó a un portavoz del Pentágono para preguntar si los funcionarios habían recibido alguna comunicación de los hackers, cuya identidad se desconoce, pero no se obtuvo respuesta.

Este es el último gran robo de información personal de trabajadores federales en los últimos meses, después de una reciente brecha en el FBI a principios de septiembre, atribuida al grupo de hackers ShinyHunters. Los hackers informaron a TechCrunch que habían tomado la información personal de la mayoría de los agentes y empleados del FBI, incluidos los solicitantes. La brecha ha sido calificada como un "desastre de contrainteligencia" en medio de los riesgos de que un gobierno extranjero pueda obtener y utilizar la información para perfilar, atacar o coaccionar a los trabajadores federales para que entreguen información sensible.

Los hackers de ShinyHunters han afirmado que no publicarán los datos robados del FBI.

Ambas brechas, la del FBI y la del DMDC, reflejan robos similares de registros de personal gubernamental en el pasado. En 2015, una brecha en el departamento de recursos humanos del gobierno de EE. UU., conocido como la Oficina de Administración de Personal, fue ampliamente atribuida a China. El robo permitió a los hackers sustraer los registros privados de más de 22 millones de empleados del gobierno de EE. UU., muchos de los cuales tenían autorizaciones de seguridad.

¿Recibiste un aviso sobre esta brecha de datos? Queremos saber de ti. Puedes contactar a este reportero de forma segura en Signal al zackwhittaker.1337, o alcanzarlo por correo electrónico a [email protected].