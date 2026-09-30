DoorDash presenta su estrategia de drones con un innovador avión de seis hélices

Durante su evento anual Dash Forward 2026, DoorDash presentó su nuevo dron de seis hélices, diseñado para revolucionar el negocio de las entregas aéreas. Esta innovación se enmarca dentro de su estrategia para establecer un servicio de entrega de drones que comenzó con un enfoque en la logística terrestre.

Antes de desarrollar el dron, la empresa se centró en construir la infraestructura necesaria en tierra, abarcando sistemas de carga y la manera en que los alimentos se transferirían desde las cocinas de los restaurantes. DoorDash Labs, el equipo de investigación y desarrollo responsable de su robot de entrega autónomo llamado Dot, fue el encargado de crear el servicio de entrega por dron, ahora denominado DoorDash Air.

El equipo también desarrolló la plataforma de software autónoma de entrega (ADP), que maneja los desafíos de coordinación en las entregas realizadas por humanos, robots de entrega y, ahora, drones. Este software utiliza un enrutamiento inteligente que considera factores como el clima, el rango de vuelo y el tráfico terrestre para determinar qué pedidos son viables para el envío aéreo.

La estrategia de DoorDash para el negocio de DoorDash Air se basa en su vasta experiencia, acumulada a lo largo de 13 años de datos de usuarios, tanto de comerciantes como de clientes. La compañía ha revelado que más de 500,000 restaurantes están presentes en su mercado de entregas.

La empresa diseñó todo el sistema de DoorDash Air en función de sus datos históricos sobre pedidos, incluyendo el peso de los pedidos y la distancia que suelen recorrer. "No comenzamos con un dron y preguntamos qué se ajustaría", afirmó Harrison Shih, quien lidera DoorDash Air. "Comenzamos con lo que la gente pide y cómo operan realmente los negocios locales, y luego construimos todo el sistema a partir de ahí".

DoorDash anunció en julio sus planes para lanzar el servicio de entrega por dron tras recibir la certificación de operador aéreo Parte 135 de la Administración Federal de Aviación de EE.UU., lo que le permite operar legalmente un servicio comercial de entrega de drones en el país.

El dron, que cuenta con seis hélices de baja velocidad montadas en los extremos de sus brazos, está equipado con un cabrestante para recoger, transportar y entregar paquetes. DoorDash planea iniciar entregas piloto en el norte de California en colaboración con socios como Chipotle, Popeyes Louisiana Kitchen y Momo N Curry.

Con este nuevo enfoque, DoorDash busca optimizar sus servicios de entrega y expandir su presencia en el mercado, integrando tecnología avanzada en sus operaciones diarias.