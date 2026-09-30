Netanyahu destacó la valentía del piloto indio que salvó vidas en el vuelo de Flydubai

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rindió homenaje al piloto indio de Flydubai, quien fue apuñalado por su copiloto en un vuelo lleno de pasajeros israelíes. Lo describió como un "verdadero héroe" y le envió deseos de pronta recuperación.

Netanyahu expresó en su cuenta de X: "Mi más sincero homenaje al piloto indio Capitán Smit Machchhar por su extraordinaria valentía. A pesar de haber sido apuñalado y estar gravemente herido, se defendió, resistió, abrió la puerta de la cabina y permitió que los pasajeros y la tripulación redujeran al atacante, evitando así un desastre catastrófico en pleno vuelo".

El primer ministro destacó que el capitán Machchhar salvó la vida de 174 personas, incluyendo ciudadanos israelíes y de otras nacionalidades. "Le deseo al capitán Machchhar una pronta y completa recuperación. Es un verdadero héroe", agregó, según reportes de Times of Israel y Agencia Noticias Argentinas.

El capitán Machchhar, quien fue apuñalado en el vuelo FZ1073, logró abrir la puerta de la cabina antes de perder el conocimiento, como informó el pasajero Yaniv Hayoun durante una conversación con Netanyahu en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

Doron Spielman, portavoz de Netanyahu, indicó que Machchhar, ensangrentado y tendido en el suelo, utilizó "sus últimas fuerzas" para abrir la cerradura de la puerta de la cabina.

Hayoun relató que algunos pasajeros, al percatarse de la situación, corrieron hacia la cabina del piloto. Allí encontraron al piloto herido en el suelo y al copiloto agresor de pie junto al panel de control, golpeándolo.

De acuerdo a diversos medios indios citados por Jerusalem Post, Machchhar es originario de Mumbai y pertenece a la comunidad gujarati. Su perfil en LinkedIn revela que trabajó más de una década como piloto en la aerolínea india SpiceJet, donde también se desempeñó como capitán instructor y mentor de nuevos pilotos, antes de unirse a Flydubai.

Machchhar acumuló aproximadamente 9750 horas de vuelo en aviones 737-800 y 737 MAX 8 y 9.

La embajada de India en Arabia Saudita informó que Machchhar fue trasladado a un hospital en Tabuk, donde está recibiendo atención médica.

El Dr. Shota Musayev, un dentista israelí, fue uno de los pasajeros que acudió a la cabina al notar que algo no estaba bien. Musayev relató a The Times of Israel que, al entrar en la cabina, encontró al piloto en condiciones críticas, con una grave hemorragia, especialmente en la cabeza.

"Yo era el único médico en el avión y, finalmente, logré detener la hemorragia y estabilizar su presión arterial", indicó Musayev, quien regresaba de un viaje a China. "Fueron momentos muy difíciles, pero junto con algunas personas valientes en el avión, logramos evitar una situación que estuvo a punto de convertirse en un desastre".

Musayev concluyó su relato deseando regresar a casa para abrazar a sus hijos.