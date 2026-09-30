Emergencia en el aire: un piloto apuñaló a su compañero en pleno vuelo y activó la alerta militar

Un grave episodio de seguridad aérea generó conmoción internacional durante las primeras horas de este miércoles, cuando un vuelo comercial que cubría la ruta entre Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Tel Aviv (Israel) debió desviarse de emergencia hacia Arabia Saudita tras un sangriento ataque en la cabina de mando.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte de Israel e informes de la prensa internacional basados en testimonios de los pasajeros, el hecho se desencadenó cuando uno de los pilotos apuñaló a su compañero en pleno vuelo. La agresión provocó maniobras erráticas en el aire: la máquina dio un giro brusco hacia el norte, perdió altitud de forma dramática y desvió su rumbo original antes de lograr estabilizarse.

Ante la posibilidad de un ataque terrorista destinado a estrellar la nave contra el suelo —al estilo de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos—, la Fuerza Aérea de Israel desplegó de inmediato aviones de combate en modo preventivo para custodiar el espacio aéreo regional.

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Finalmente, la aeronave logró tocar tierra sin mayores complicaciones en el aeropuerto saudí de Tabuk, cerca de la frontera con Jordania. Todos los pasajeros a bordo se encuentran a salvo y fuera de peligro.

El agresor quedó detenido por las fuerzas de seguridad y está siendo sometido a un riguroso interrogatorio para determinar las motivaciones del ataque y ratificar si pretendía tomar el control definitivo de la nave para provocar una tragedia masiva. Por su parte, las autoridades israelíes confirmaron que la situación se encuentra bajo control.