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Una mujer de 29 años dio a luz en su casa y fue asistida por policías

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en una vivienda de calle Cocaigne al 5500. El SIES llegó minutos después y trasladó a la madre al Hospital Provincial.

30/09/2026 | 13:11Redacción Cadena 3 Rosario

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La bebé está en perfecto estado de salud.

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Una mujer de 29 años dio a luz en su domicilio de barrio Ludueña, en Rosario, y recibió asistencia inicial de efectivos del Cuerpo Guardia Infantería. El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en una vivienda de Cocaigne al 5500, tras un aviso recibido por la Central de Emergencias 911.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que el bebé ya había nacido. Ante la situación, realizaron primeros auxilios, incluido el pinzamiento y la ligadura del cordón umbilical, y verificaron que el recién nacido se encontrara en buen estado de salud.

Minutos después, arribó un móvil del SIES, que asistió a la mujer y la trasladó al Hospital Provincial para continuar con la atención médica. Los efectivos permanecieron en el lugar y luego fueron derivados a la Comisaría 19ª para realizar las actuaciones correspondientes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? Una mujer de 29 años dio a luz en su domicilio.

¿Quiénes intervinieron en el hecho? Efectivos del Cuerpo Guardia Infantería y un móvil del SIES.

¿Cuándo sucedió el evento? El miércoles por la mañana.

¿Dónde tuvo lugar el nacimiento? En una vivienda de Cocaigne al 5500, en barrio Ludueña, Rosario.

¿Cómo se asistió a la mujer y al bebé? Se realizaron primeros auxilios y se verificó el estado de salud del recién nacido.

¿Por qué se trasladó a la mujer al hospital? Para continuar con la atención médica después del parto.

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