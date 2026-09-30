¿Es el universo infinito? Un análisis revela respuestas sorprendentes y complejas

El debate sobre si el universo es infinito o no ha sido uno de los más intrigantes en la cosmología. Medidas de la luz antigua proveniente del fondo cósmico de microondas sugieren que el universo es notablemente plano. Sin embargo, esta característica no prueba que sea infinito, ya que el cosmos observable podría ser solo una pequeña porción de un universo mucho más extenso y curvado.

La frontera del universo observable no se limita únicamente a la distancia más lejana que nuestros telescopios pueden alcanzar. Representa un límite más profundo sobre la información que puede llegar a nosotros. A pesar de que podríamos esperar indefinidamente, el universo tiene una cantidad finita de información accesible.

Una de las posibilidades es que el universo sea infinito, lo que implicaría que el espacio se extiende para siempre sin un punto final. Sin embargo, también existe la posibilidad de que sea finito, lo que plantea una pregunta fundamental: ¿cómo puede algo ser finito sin tener un borde?

La Tierra ofrece una analogía útil. Su superficie tiene un área finita, pero quien viaja por ella nunca encuentra un límite donde el suelo se acabe abruptamente. Aunque la Tierra tiene un borde si se deja su superficie y se viaja en la tercera dimensión hacia el espacio, el punto es que la superficie bidimensional es finita y no tiene frontera, ya que se curva sobre sí misma.

La geometría puede revelar la curvatura de un espacio. Por ejemplo, en un plano perfectamente plano, los tres ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Sin embargo, si se dibujan líneas enormes entre tres ciudades distantes en la Tierra, los ángulos interiores de ese triángulo sumarían más de 180 grados debido a la curvatura de la superficie terrestre.

Los astrónomos pueden realizar pruebas geométricas similares en el universo. Una de las herramientas más poderosas proviene del fondo cósmico de microondas (CMB), una radiación antigua liberada cuando el universo se enfrió lo suficiente para que la luz pudiera viajar libremente. Los científicos han predicho patrones en esta antigua luz y han observado variaciones de temperatura que coinciden con sus predicciones.

Estas variaciones son cruciales porque los científicos pueden calcular cómo deberían aparecer en diferentes geometrías cósmicas. Si el espacio estuviera fuertemente curvado, la luz que viaja hacia nosotros a través de miles de millones de años luz seguiría caminos alterados, lo que cambiaría el tamaño aparente de los patrones. Las características observadas del CMB coinciden con el tamaño esperado para un espacio plano, lo que lleva a la conclusión de que el universo parece ser geométricamente plano.

Sin embargo, esto no significa que un universo plano sea necesariamente infinito. La limitación de nuestras mediciones se restringe al cosmos observable. Dentro de esa vasta región, el espacio parece extremadamente plano, pero el universo más allá de nuestro horizonte observable podría ser mucho más grande. Por lo tanto, es posible que el universo tenga una curvatura que solo se manifieste en escalas mucho mayores a las que podemos acceder.

Además, un universo puede ser geométricamente plano y aún así curvarse sobre sí mismo. Imaginemos una hoja de papel que se dobla en un cilindro. Localmente, la geometría sigue siendo plana, pero una dirección ahora se curva. Esta diferencia entre geometría y topología es crucial, ya que la topología describe cómo un espacio está conectado.

Los astrónomos han buscado evidencia de que el universo tiene una topología cerrada, buscando patrones repetidos en el fondo cósmico de microondas y galaxias que podrían aparecer en lugares opuestos del cielo. Hasta ahora, no se ha encontrado evidencia convincente que sugiera que esto ocurra.

Con base en lo que se puede observar, el universo parece ser tanto geométricamente plano como topológicamente simple. Sin embargo, el horizonte cósmico crea una limitación fundamental: si la escala de cualquier bucle es mayor que el universo observable, tal vez nunca podamos detectarlo.

Esto significa que podría ser imposible saber con certeza si el universo completo es infinito, finito, curvado o conectado de alguna manera más grande y extraña.

Y luego está la teoría del multiverso, que sugiere que lo que llamamos universo podría ser solo una burbuja entre muchas otras, que se expanden y evolucionan por separado.

Así, la pregunta sobre la infinitud del universo sigue siendo un enigma fascinante, lleno de posibilidades intrigantes y complejidades que desafían nuestra comprensión.