Rusia intensifica ataques en Kiev: cuatro muertos y severos daños a la infraestructura eléctrica

TEL AVIV, Israel — Rusia ha continuado con su ofensiva de bombardeos mediante misiles y drones, que comenzó hace varias semanas, sobre Kiev y sus alrededores. Este miércoles, las autoridades informaron que cuatro personas, incluido un niño, perdieron la vida debido a estos ataques, que también impactaron la red eléctrica y un importante centro de conexión a internet.

La reciente escalada de la campaña aérea de Moscú desde finales de agosto aumenta la presión sobre Ucrania, que se prepara para el invierno, una época en la que Rusia suele atacar instalaciones energéticas para privar a los ucranianos de calefacción y agua corriente.

Funcionarios ucranianos han señalado que Moscú no está colaborando con los esfuerzos de Estados Unidos para detener los combates, cuatro años y medio después de la invasión. Por su parte, Moscú ha expresado su deseo de alcanzar un acuerdo integral, aunque sus demandas territoriales son inaceptables para Kiev.

El jefe de la administración militar regional, Tymur Tkachenko, informó que un niño fue una de las víctimas fatales en Vyshhorod, mientras que otras tres personas fueron rescatadas de los escombros de una vivienda afectada.

Rusia ha estado utilizando misiles balísticos y nuevos drones a reacción que son difíciles de interceptar, aprovechando las brechas en las defensas antiaéreas de Ucrania. Las alarmas de ataques aéreos se han vuelto una parte cotidiana de la vida, obligando a los ciudadanos a buscar refugio y afectando la producción económica del país.

En la capital, tres personas murieron y al menos cuatro resultaron heridas debido a los ataques, mientras que otra víctima fue reportada cerca de la ciudad. El presidente Volodymyr Zelenskyy describió los ataques como "un ataque difícil" y agradeció a los países aliados por la ayuda en la defensa antiaérea. "A medida que nos acercamos al invierno, más necesitamos esta protección", enfatizó Zelenskyy.

En agosto, Rusia disparó 2.850 drones a reacción contra Ucrania, pero ya había lanzado 3.177 en septiembre, según el portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yurii Ihnat. Este último explicó que los ataques se realizan en oleadas, principalmente dirigidas a Kiev y sus alrededores. Ucrania requiere más misiles para sus sistemas de defensa antiaérea, como los Patriot de fabricación estadounidense, para contrarrestar estos ataques.

El Ministerio de Defensa ruso declaró que su ataque nocturno alcanzó varias instalaciones, incluyendo una central hidroeléctrica y una central térmica, aunque las autoridades ucranianas no han confirmado estos impactos. Se reportaron ataques en áreas civiles de al menos cuatro distritos de Kiev.