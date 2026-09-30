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Fórmula 1: los horarios para seguir y apoyar a Colapinto en el GP de Baréin en Malasia

Después de su duro domingo en Bakú, Franco vuelve a la pista en Sepang, que acogerá este año la carrera del pequeño reino Árabe a causa de los conflictos regionales. Hay 11 horas de diferencia.

30/09/2026 | 09:30Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Con horarios incómodos, pero con todo el apoyo argentino, Franco corre en Malasia

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Desde el viernes próximo -02.03.04 de octubre- comienza con el GP de Baréin en Malasia de Fórmula 1 para Franco Colapinto, la segunda de las tres competencias seguidas en dieciséis días, que comenzaron en Azerbaiyán, para cerrar el periplo en el sudeste asiático, esta semana en el Circuito Internacional de Sepang -5.543 mts.- y la que viene en el cercano GP de Singapur -09.10.11 de octubre- del Marina Bay.

El argentino de Alpine, que estuvo en el centro de las polémicas, tras su toque con Pierre Gasly del domingo, corre por primera vez en la pista malaya, donde la F1 vuelve a su programa habitual, tras adelantar un día el de la cita del Mar Caspio. La diferencia horaria con nuestro país es muy importante y es conveniente revisar bien los horarios para poder seguir y apoyar a Franco, en un 'Grand Prix' para el que necesitará de todo el aliento posible, desde su país.

Los horarios en Argentina para seguir a Colapinto en Malasia, son los siguientes:

Viernes 2 de octubre

F1 Práctica Libre 1 -60' minutos- 01:30 hs. CON COLAPINTO

F1 Práctica Libre 2 -60' minutos- 05:00 hs. CON COLAPINTO

Sábado 3 de octubre

F1 Práctica Libre 3 -60' minutos- 01:30 hs. CON COLAPINTO

F1 Clasificación 05:00 hs. CON COLAPINTO

Domingo 4 de octubre

F1 GP de Baréin en Malasia -56 vueltas- 04:00 hs. CON COLAPINTO

Cadena 3 Motor, con datos, fotografías de formula1.com y Bullet Sports Management . Edición y redacción: Marcelo Cammisa

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