BAG Ventures, fondo de $11.3M para startups de IA que realmente interesan a las empresas

BAG Ventures, un nuevo fondo de inversión, cerró con éxito su primer fondo de $11.3 millones destinado a respaldar startups de inteligencia artificial (IA) que demuestren su valor a las empresas. Fundado por Bonita Stewart, ex vicepresidenta de Google, y Jackson Georges Jr., ex socio de CapitalG, el fondo busca invertir en un sector que está evolucionando rápidamente.

El fondo, que ha estado en proceso durante aproximadamente dos años, ya ha respaldado a 10 empresas, incluidas la compañía de software SXD, el agente de viajes IA BizTrip y la plataforma de razonamiento agentic Nomadic. La inversión se enfocará en áreas como infraestructura de IA, computación, IA física y de borde, seguridad y software como servicio (SaaS) vertical.

Las chequeras de inversión van de $100,000 a $500,000, y la firma espera invertir el resto del fondo en los próximos dos años. Stewart, quien dedicó 17 años a Google, también ha formado parte del consejo de Gradient Ventures, el fondo de IA en etapa temprana de Google. Georges, por su parte, tiene experiencia en GE Healthcare y Google, donde conoció a Stewart.

Ambos fundadores sostienen que su ventaja competitiva radica en el acceso. Según Georges, lanzaron BAG Ventures para "abordar la creciente brecha de IA entre fundadores y operadores". "Los fundadores necesitaban acceso interno a las organizaciones a las que querían vender, y conocíamos a muchos operadores de alto nivel que querían apoyar a los fundadores pero no sabían cómo hacerlo", explicó.

El enfoque de inversión de Georges se basa en un cambio en la forma en que las empresas adquieren soluciones de IA. Él considera que la fase de "sandbox experimental" está llegando a su fin y que las empresas se están enfocando en la economía unitaria. "Ya no están pagando por chatbots abiertos; están pagando por soluciones deterministas que se integran profundamente en los flujos de trabajo heredados y que realmente ejecutan el trabajo", afirmó.

Georges también anticipa un futuro en el que las empresas no comprarán más asientos por usuario para herramientas de SaaS. "Estaremos comprando trabajos completados y resultados impulsados por flujos de trabajo multi-agente", agregó. Para ello, BAG Ventures busca equipos técnicos centrales que hayan trabajado juntos anteriormente y que tengan un producto mínimo viable, así como al menos un socio y un camino claro hacia la monetización en un plazo de 24 horas.

Asimismo, la firma está interesada en startups que vendan en industrias altamente reguladas, donde las necesidades de privacidad de datos pueden requerir especialización. "Eso significa asegurar los flujos de datos internos, construir límites de uso aceptables y desplegar pruebas automáticas continuas", dijo Georges. "Ya estamos viendo que este enfoque funciona bien con nuestra empresa de cartera Defendremate."

En conclusión, Georges mencionó que las empresas también necesitarán herramientas de gestión de identidad y acceso para trabajadores no humanos, como los agentes de IA. "Las startups que puedan construir el próximo nivel de arquitectura de 'cero confianza' y rieles de orquestación específicamente para sistemas agenticos llenarán un vacío masivo y muy lucrativo", afirmó.