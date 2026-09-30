Los autos y sus aplicaciones móviles comparten datos con grandes empresas tecnológicas

La investigación realizada por la Universidad Northeastern demostró que los vehículos modernos, equipados con tecnología de conectividad como WiFi y GPS, recopilan una gran cantidad de datos sobre sus propietarios. Sin embargo, estos datos no permanecen en privado, lo que se evidenció en un nuevo estudio que revela la magnitud del problema y las dificultades que enfrentan los consumidores para proteger su información, salvo que decidan no utilizar el vehículo o sus características convenientes como el arranque y desbloqueo remoto.

En colaboración con Consumer Reports, los investigadores probaron 21 vehículos de última generación de 17 fabricantes, incluyendo marcas de GM como Cadillac y Chevrolet, así como Ford, Lucid, Rivian, Tesla, Toyota, entre otros. También examinaron 30 aplicaciones móviles asociadas para entender las implicaciones de privacidad del ecosistema de vehículos conectados. El estudio, revisado por pares, se publicará esta semana.

Los resultados no son alentadores para los consumidores, ya que sus datos se comparten con empresas tecnológicas como Adobe, ContentSquare, Google, Microsoft, Meta, Snap y Yahoo.

De los 21 vehículos analizados, 19 enviaron tráfico a al menos una tercera parte, y siete de las 30 aplicaciones compartieron datos sensibles como el número de identificación del vehículo (VIN), correos electrónicos, números de teléfono y ubicación precisa con empresas de seguimiento y publicidad.

Este intercambio de datos a menudo implicó múltiples formas de información enviadas a la misma tercera parte, lo que permite a los anunciantes y corredores de datos construir perfiles detallados de los consumidores. Estos perfiles pueden ser difíciles de eliminar, ya que son vendidos a diversas compañías, incluidas aseguradoras y bancos.

Cuando los investigadores emparejaron la aplicación móvil con el vehículo, aproximadamente se duplicó la exposición a empresas de publicidad y seguimiento.

Los hallazgos fueron compartidos con los distintos fabricantes, y todos, excepto Honda, desviaron la culpa hacia otros y frecuentemente hacia los consumidores. Honda respondió mejorando sus prácticas de recolección de datos después de conocer los hallazgos y ordenó a su proveedor Amplitude eliminar todos los datos de geolocalización que había recibido.

Algunos fabricantes informaron a Consumer Reports que ciertos enlaces en sus aplicaciones móviles abrían páginas externas, que podrían incluir cookies que recopilan datos del cliente. Sin embargo, los conductores no fueron informados sobre cómo se recolectaron estos datos.