El día después de los incidentes en Newell’s: hinchas y policías heridos y varios detenidos

Los incidentes registrados este martes por la noche en inmediaciones de Newell’s dejaron un saldo preliminar de 12 hinchas demorados, de entre 19 y 39 años. La situación generó momentos de tensión y derivó en un operativo policial que ahora es investigado para determinar las circunstancias en las que se produjeron los enfrentamientos.

Como consecuencia de los disturbios, al menos tres policías resultaron lesionados. Según el reporte preliminar, los efectivos presentan heridas en el rostro y en distintas partes del cuerpo, por lo que debieron recibir atención médica.

También se contabilizaron al menos dos civiles heridos. Entre ellos se encuentra una joven de 32 años, identificada como hincha de Rosario Central, que sufrió una lesión en la cabeza y debió recibir seis puntos de sutura.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El accionar de los efectivos policiales ya quedó bajo análisis de Asuntos Internos, organismo que interviene para determinar si el procedimiento se desarrolló de acuerdo con los protocolos correspondientes. La investigación deberá establecer además cómo se produjeron las lesiones de policías y civiles.

En paralelo, desde Newell’s Old Boys anunciaron que durante esta mañana se presentarán ante la Justicia. El club buscará aportar elementos sobre lo ocurrido y plantear formalmente su posición frente a los incidentes registrados durante la noche.

La investigación judicial y la intervención de Asuntos Internos permitirán avanzar en la reconstrucción de lo sucedido. Mientras tanto, el saldo preliminar es de 12 hinchas demorados, tres policías lesionados y al menos dos civiles heridos, en un episodio que generó preocupación y que tendrá ahora derivaciones en el ámbito judicial y administrativo.