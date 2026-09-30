La Selección argentina se prepara para enfrentar a Bolivia en un amistoso clave

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) -- La Selección argentina se medirá este miércoles a las 21 horas ante su par de Bolivia, y el entrenador Lionel Scaloni mantiene abiertas dos incógnitas respecto al once inicial.

El arco estará a cargo de Emiliano "Dibu" Martínez, quien fue confirmado por Scaloni como el subcapitán del equipo para esta fecha FIFA en una conferencia de prensa.

La primera duda se presenta en el lateral izquierdo de la defensa, donde aún no se ha decidido si será ocupado por Facundo Medina o Román Vega.

En el resto de la defensa, se alinearán Agustín Giay como lateral derecho, mientras que Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez actuarán como zagueros centrales.

Los mediocampistas que se encargarán de la contención serán Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios, este último reemplazando a Enzo Fernández, quien debe cumplir un partido de suspensión tras su expulsión en la final del Mundial 2026 frente a España.

Adelante, se espera que Nicolás Paz ocupe un lugar más ofensivo, mientras que queda por definir si el cuarto mediocampista será Valentín Barco o Matías Soulé.

En la delantera, se espera que Lautaro Martínez y Julián Álvarez se encarguen de la ofensiva, a medida que se prepara el terreno para el eventual retiro de Lionel Messi de la Selección.

La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Bolivia es la siguiente: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soulé o Valentín Barco; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.