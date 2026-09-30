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La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 30 de septiembre.

El sorteo número 41370 de La Previa se realizó el miércoles 30 de septiembre a las 10:15, destacando el número 1553 en la primera posición, conocido como "A primera (El Barco)".

30/09/2026 | 10:26Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 41370 de LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 30 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 1553, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Barco).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1553
2° 4618
3° 0137
4° 9207
5° 8639
6° 1422
7° 4633
8° 9565
9° 5514
10° 8374
11° 6718
12° 4119
13° 4558
14° 5453
15° 1571
16° 4622
17° 1069
18° 7440
19° 7648
20° 4153

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41370 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 30 de septiembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 1553, conocido como "A primera (El Barco)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados se publican en medios de comunicación y plataformas de juegos de azar.

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