La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 30 de septiembre.

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El número de sorteo 41370 de LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 30 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 1553, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Barco).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1553

2° 4618

3° 0137

4° 9207

5° 8639

6° 1422

7° 4633

8° 9565

9° 5514

10° 8374

11° 6718

12° 4119

13° 4558

14° 5453

15° 1571

16° 4622

17° 1069

18° 7440

19° 7648

20° 4153