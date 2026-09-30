El caso del asesinato de Abby Choi en Hong Kong revela una disputa financiera familiar

HONG KONG (AP) — El asesinato de la socialité hongkonesa Abby Choi se relaciona con una disputa financiera que involucró a su exsuegro, quien habría tenido conflictos por un apartamento de lujo. Este caso ha causado gran conmoción en la ciudad, especialmente tras el hallazgo del cuerpo desmembrado de Choi hace tres años.

Durante el alegato inicial en el juicio por asesinato, la abogada Charlotte Draycott, en representación de la fiscalía, afirmó que Alex Kwong, exesposo de Choi, su padre Kwong Kau, y su hermano Anthony Kwong, fueron los responsables de su muerte en febrero de 2023.

La abogada destacó que, aunque los padres de Choi gozaban de una buena situación económica y la familia de su exesposo era extremadamente rica, la familia Kwong no contaba con los mismos recursos. "Mencioné el dinero porque era, según lo entendemos, la raíz de lo que ocurrió", expresó Draycott.

Choi, de 28 años y madre de cuatro hijos, era conocida por su estilo de vida glamoroso, que compartía en redes sociales. Apenas días antes de su muerte, había asistido a un desfile de Christian Dior en la Semana de la Moda de París.

Las autoridades encontraron partes de su cuerpo desmembrado en una vivienda ubicada en una aldea del norte de Hong Kong, una zona donde los delitos violentos son poco comunes.

Los tres acusados enfrentan una posible cadena perpetua si son declarados culpables de asesinato, además de ser acusados de obstrucción de la justicia por impedir el entierro legal del cuerpo de Choi. Un jurado de nueve miembros será el encargado de determinar su culpabilidad. El juez Brian Keith les informó que se habían declarado inocentes del cargo de asesinato, aunque Kwong Kau también se declaró inocente del otro cargo, mientras que sus hijos admitieron su culpabilidad.

La relación entre Choi y Alex Kwong fue cordial tras su divorcio, con dos hijos en común. Choi había adquirido un apartamento de lujo para sus hijos, que registró a nombre de Kwong Kau para evitar un impuesto elevado que habría tenido que pagar si lo hubiese hecho a su propio nombre. Kwong Kau y su esposa también se mudaron al apartamento y recibieron apoyo financiero de Choi. Posteriormente, Anthony Kwong fue contratado como chofer de Choi.

Sin embargo, la relación se deterioró en 2022, cuando Kwong Kau supuestamente bloqueó el deseo de Choi de vender la propiedad y adquirir otra. En julio de ese año, se reportó que intentó golpear a Choi durante una conversación con su pareja Chris Tam.

A pesar de que Kwong Kau finalmente accedió a firmar un documento que permitía a Choi avanzar con la venta, la fiscalía argumenta que él pudo haber planeado regresar al apartamento si Choi moría. Según Draycott, al planear el asesinato, Kwong alquiló un apartamento en una aldea y elaboró un plan con sus hijos.

“Decimos que los tres decidieron que lo harían juntos”, afirmó.

La fiscalía tiene previsto continuar su alegato inicial el viernes, y se estima que el juicio dure 40 días.