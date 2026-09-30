Hincha de Central atacada por gente de Newell’s: "Soy otra Ivana, decía, pensé que no la contaba"

Brenda tiene cuatro puntos en la cabeza y un hematoma que todavía debe controlar, tras haber sido atacada mientras regresaba de los festejos de Rosario Central en el Monumento. La joven circulaba en moto junto a su hijo cuando, según relató, tres hombres identificados con Newell’s le arrojaron un objeto de gran tamaño en la zona de avenida Pellegrini y Santiago.

“Tengo cuatro puntos en la cabeza, tengo un hematoma gigante que es el que está más complicado, que tengo que controlar. Pero, bueno, gracias a Dios estoy con vida y lo puedo contar”, relató Brenda. Según su testimonio, no se trató de una piedra pequeña sino de un ladrillo que fue arrojado directamente hacia ella mientras circulaba por la avenida.

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“Cuando voy, que los veo que están ahí, miro a un muchacho que agarró un ladrillo gigante, porque era un gigante, me lo arrojó directamente a la cabeza”, contó. La joven explicó que alcanzó a realizar un movimiento hacia atrás y que el impacto no fue de lleno, aunque igualmente le provocó una herida que requirió cuatro puntos de sutura.

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?? BRUTAL ATAQUE A UNA HINCHA DE CENTRAL: “ME TIRÓ A MATAR Y PENSÉ QUE ERA OTRA IVANA”



Brenda, una hincha de Rosario Central de 32 años, fue atacada con un ladrillo mientras regresaba en moto junto a su hijo de los festejos por el título en el Monumento. pic.twitter.com/uxIQI4oCcd — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 30, 2026

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El momento del ataque quedó marcado por el miedo y la preocupación por su hijo, que viajaba con ella. “Yo todo el tiempo pensaba en Ivana, soy otra Ivana, decía todo el tiempo, soy otra Ivana, porque pensé que no la contaba”, expresó, en referencia a Ivana Garcilazo, la joven asesinada en Rosario en septiembre de 2023.

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Brenda contó además que su hijo llevaba puesto el casco y que el elemento quedó destruido luego de recibir varias piedras. “Si no mi hijo no la contaba tampoco, si no tenía el casco me lo mataban”, afirmó. Según relató, ella continuó circulando pese a encontrarse mareada, con dificultades para ver y escuchar, hasta que se desvaneció en inmediaciones de calle Casado.

“Me quedé sorda y no veía porque era sangre, chorreaba sangre, hasta que llego a calle Casado, que ahí ya me desvanecí, ahí ya no di más”, contó. Una ambulancia que se encontraba en la zona pudo asistirla rápidamente y trasladarla para recibir atención médica. La joven también señaló que otro hincha de Central recibió un piedrazo en el pecho durante los incidentes.

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Brenda rechazó además las versiones que interpretaron como una provocación una fotografía que se tomó después de recibir atención médica. “En ninguna foto fue para provocar ni siquiera suponer que se iba a viralizar como se viralizó”, explicó. Según relató, un enfermero le pidió permiso para fotografiarla para un grupo de amigos de Central, en un momento en el que todos celebraban que ella estaba con vida.

La joven aseguró que continuará yendo a la cancha, aunque reconoció que no volvería a circular de la misma manera por la zona durante un festejo. También destacó los mensajes que recibió de personas de ambos clubes. “Mucha gente de Newell’s me escribió también. Me mandaban que esa clase de personas a ellos no los representaban y que estaban conmigo y que me apoyaban. La gente de Central se portó excelente también”, sostuvo. Al mismo tiempo, contó que recibió amenazas a través de redes sociales y que ya entregó esa información a la Justicia.

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Brenda fue contundente al describir lo que, según su testimonio, ocurrió aquella noche. “Esa gente salió a matar. Si no era yo, le pudo haber pasado a cualquier otra persona”, afirmó. También cuestionó que los agresores tuvieran un ladrillo de semejante tamaño en el cantero de Pellegrini: “No era una piedrita como dicen, un piedrazo. Era un ladrillo gigante”.

La joven insistió en que el episodio podría haber terminado de una manera mucho más grave y volvió a mencionar el caso de Ivana Garcilazo. “Después de lo que pasó con Ivana, estas cosas ya no tendrían que pasar más”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que lo sucedido no debería formar parte de los festejos deportivos y pidió que se termine con este tipo de violencia.

“Que estas cosas ya no tienen que pasar más. Que ya basta, que es mucho. Es un montón”, expresó Brenda al cerrar su testimonio. A pesar de las heridas y del impacto emocional que le dejó el ataque, aseguró que continuará vinculada al fútbol y que seguirá acompañando a Central.

Tras la denuncia y las amenazas recibidas, Brenda quedó bajo protección y se informó que contará con custodia. Mientras la Justicia avanza en la investigación de los incidentes, la joven intenta recuperarse de las lesiones y de una experiencia que, según sus propias palabras, pudo haber terminado en una tragedia: “Gracias a Dios estoy con vida y lo puedo contar”.

Informe de Fernando Carrafiello. Entrevista de Alberto Lotuf.