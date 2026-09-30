FOTO: San Luis apuesta a más de 50 festivales para atraer turistas este verano.

San Luis presentó una propuesta de más de 50 festivales para atraer visitantes durante la próxima temporada turística, con una oferta que combina música, comidas típicas y tradiciones de distintas localidades. La iniciativa fue uno de los ejes de la participación provincial en la Feria Internacional de Turismo (FIT), en La Rural.

En diálogo con Cadena 3, el ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, explicó que la provincia decidió fortalecer las fiestas populares junto con los municipios y las asociaciones civiles que participan en su organización.

“Hemos decidido que todo eso que significa el movimiento de bailarines, de músicos y todo lo que genera el festival también se convierte en un atractivo turístico”, señaló. Según explicó, el objetivo es que los visitantes puedan recorrer distintas zonas y encontrar propuestas durante los fines de semana.

Aunque el programa se presenta como “50 Festivales”, el funcionario aclaró que la cantidad de celebraciones ya supera ese número. “Además de que nos conozcan por todos los lindos paisajes, queremos que nos conozcan por los 50 festivales, por este entusiasmo festivalero que tenemos”, expresó.

Entre las fiestas que mencionó figuran el Festival Nacional Valle del Sol, en Villa de Merlo; el Festival de la Calle Angosta, en Villa Mercedes; y el Festival Nacional del Melón, en Candelaria. También destacó el Festival Provincial de la Alfalfa, en Lafinur, y el Festival Provincial del Higo, en El Talita. Los nombres de estas dos últimas celebraciones y sus localidades coinciden con el calendario oficial provincial.

Álvarez Pinto sostuvo que cada encuentro refleja algún rasgo de su comunidad, desde una actividad productiva hasta una característica geográfica o un personaje. Además, anticipó la participación de artistas locales y el esfuerzo de los organizadores para sumar figuras nacionales.

"Apostamos a que los festivales sean una experiencia", afirmó, aunque durante la entrevista no precisó fechas para las celebraciones mencionadas.

El ministro también destacó las condiciones de San Luis para recibir a quienes buscan viajes breves. Mencionó la ubicación de la provincia en el centro del país, las rutas y autopistas, los servicios de colectivos y las conexiones aéreas.

Según indicó, los aeropuertos de Merlo y de la capital provincial cuentan con vuelos regulares de Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque. "En tres o cuatro días se pueden llevar una experiencia espectacular", sostuvo.

Sobre los destinos, identificó a Merlo como una de las propuestas más consolidadas y destacó que otros pueblos sumaron atractivos para los visitantes. Entre ellos mencionó a La Carolina, donde la historia minera se combina con actividades como la búsqueda de oro en el río.

También se refirió a El Trapiche, seleccionado entre los ocho pueblos argentinos que representan al país en la edición 2026 del programa internacional Best Tourism Villages, de ONU Turismo.

La oferta que describió incluye las termas de Balde y San Jerónimo, salinas, ríos, diques, lagunas y recorridos por las sierras de los Comechingones. A esos paisajes sumó la gastronomía, la tonada y las expresiones artesanales.

"No hay turismo sin cultura", afirmó Álvarez Pinto. En ese sentido, resaltó el trabajo de las tejedoras y el valor del poncho puntano, cuya historia vinculó con el aporte de San Luis a la gesta sanmartiniana.

Durante la FIT, el stand provincial ofreció presentaciones, juegos y degustaciones de productos regionales, como gin, cerveza artesanal y comidas tradicionales. Para el ministro, esas propuestas forman parte de una misma apuesta: que cada visitante pueda conocer la identidad de los pueblos además de sus paisajes.