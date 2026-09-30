FOTO: Día Mundial de la Leche Escolar: Celebración y su Importancia para la Infancia

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- La leche es uno de los alimentos más importantes en nuestra dieta, ya que es el primero que consumimos y lo mantenemos a lo largo de todas las etapas de la vida. Este alimento es fundamental debido a que nos aporta, por ejemplo, calcio, que no solo es esencial para la salud, sino que también desempeña un papel crucial en varios procesos del cuerpo, como el filtrado renal, la conducción nerviosa y el funcionamiento muscular.

Según un informe de la Agencia Noticias Argentinas, el último miércoles de septiembre se celebra el Día Mundial de la Leche Escolar, una fecha que subraya la importancia del consumo de leche durante la infancia, considerándola un factor clave para el desarrollo físico e intelectual de los niños.

Este día también busca destacar los beneficios nutricionales que proporciona la leche y su efecto positivo en el proceso de aprendizaje de los niños que asisten a la escuela.

La creación de este Día Mundial se remonta al año 2000, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el objetivo de promover las propiedades de la leche en la infancia y resaltar la importancia de su consumo para un desarrollo saludable y un buen rendimiento académico.

Los programas de leche escolar son una herramienta esencial para fomentar el consumo de leche entre los niños en edad escolar, ayudando a establecer hábitos alimenticios saludables y contribuyendo a la mejora del desarrollo cognitivo, al mismo tiempo que se busca reducir los índices de malnutrición y la deserción escolar.

Estos programas tienen un impacto socioeconómico significativo que se proyecta a mediano y largo plazo, formando individuos sanos que puedan completar su educación formal y mejorar su calidad de vida.

Un vaso de leche contiene una rica mezcla de nutrientes, como proteínas, vitaminas A, B, D, calcio, potasio, aminoácidos esenciales, fósforo y magnesio, que son cruciales para el crecimiento físico y el desarrollo intelectual de los niños en edad escolar. Actualmente, se estima que alrededor de 160 millones de niños reciben leche a través de programas de alimentación escolar en 62 países.

Agencia NA