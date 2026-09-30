Israel aseguró que "un terrorista quería estrellar el avión" que aterrizó en Arabia Saudita

FOTO: Un piloto apuñaló a su compañero en pleno vuelo y activó la alerta militar.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aseguró que el incidente a bordo de un avión de Flydubai que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita fue un intento de atentado terrorista. Según sostuvo, el agresor pretendía estrellar la aeronave y matar a los pasajeros israelíes. Las circunstancias del episodio permanecen bajo investigación.

"Un terrorista quería estrellar el avión", afirmó el funcionario en un comunicado difundido después del aterrizaje.

El vuelo FZ1073 había partido de Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion, en Israel, y terminó desviado hacia Tabuk, en el noroeste saudita. Según los reportes periodísticos, transportaba 174 pasajeros, entre ellos 27 niños.

Durante el trayecto, la aeronave registró un descenso abrupto y emitió señales de emergencia. De acuerdo con los datos de seguimiento de Flightradar24 citados por Reuters, una de esas alertas indicaba una posible interferencia ilícita.

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Medios israelíes informaron que uno de los pilotos habría apuñalado al otro. Los testimonios recogidos describieron una intervención de pasajeros y otros pilotos que estaban a bordo para reducir al presunto agresor y recuperar el control del avión. Un funcionario israelí aseguró a The Jerusalem Post que "se evitó por poco una catástrofe mayor".

"El piloto intentó suicidarse con nosotros", relató un pasajero identificado como Uri al sitio Walla. El hombre interpretó que pudo tratarse de un ataque y afirmó que algunos viajeros ayudaron a controlar la situación hasta lograr el aterrizaje.

Otro pasajero sostuvo que el piloto apuñalado estaba en estado crítico y que un dentista israelí le brindó asistencia. Esa descripción de su estado fue aportada por un testigo; el aeropuerto confirmó que ambos pilotos resultaron heridos y fueron hospitalizados.

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En su comunicado, el Aeropuerto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz de Tabuk precisó que recibió la solicitud de auxilio a las 8.44 del miércoles 30 de septiembre, hora local, y activó los medios necesarios para asistir a la aeronave. El aterrizaje se concretó de manera segura a las 9.45.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que los pasajeros recibieron asistencia en la terminal y que se coordinaba con la compañía un avión de reemplazo.

Flydubai confirmó que todos los pasajeros están a salvo y que trabaja con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido.