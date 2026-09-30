Estados Unidos finaliza su operación militar contra el Estado Islámico en Irak tras más de ocho años

Estados Unidos y sus aliados han concluido oficialmente la operación conocida como Resolución Inherente, que tenía como objetivo combatir al Estado Islámico (EI) en Irak, según anunció el Pentágono este miércoles. Esta decisión marca el fin de una misión que se inició en 2014.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, destacó que las Fuerzas de Seguridad Iraquíes, incluyendo a los Peshmerga y otros cuerpos de seguridad del Kurdistán iraquí, serán los encargados de liderar los esfuerzos para garantizar la seguridad en el país y controlar los remanentes del EI. "Las Fuerzas de Seguridad Iraquíes liderarán el esfuerzo continuo para garantizar la seguridad de Irak", afirmó Parnell.

El comunicado del Pentágono también señala que la responsabilidad de enfrentar los desafíos de seguridad en Irak ahora recae principalmente en el gobierno iraquí. Sin embargo, Estados Unidos continuará ofreciendo "formación específica y apoyo de inteligencia" a sus socios en Irak, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

Conclusiones oficiales

El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, también confirmó la finalización de la misión de la coalición internacional en Irak para combatir al EI. En 2014, esta campaña fue lanzada por Estados Unidos y sus aliados, que desplegaron tropas para enfrentar a los milicianos del EI en Irak y en la vecina Siria.

En el año 2024, Washington y Bagdad acordaron la retirada gradual de las tropas estadounidenses de Irak, luego de que el gobierno iraquí declarara la liberación total del país de los militantes del EI a finales de 2017.

En agosto, Al-Zaidi había señalado que el 30 de septiembre era la fecha límite para concluir la misión militar de la coalición liderada por Estados Unidos y completar la retirada de sus tropas.