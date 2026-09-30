FOTO: Se habilita la inscripción escolar para el ciclo lectivo 2027 en la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) – El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires ha dado a conocer que el 5 de octubre comienza el Período Único de Inscripción Escolar al Ciclo Lectivo 2027. Este proceso está dirigido a aquellos que requieran ingresar por primera vez a una escuela de gestión estatal en la ciudad, así como a los estudiantes que cambian de nivel educativo.

Este Período Único de Inscripción Escolar es la instancia clave para participar en la asignación de vacantes para el ciclo lectivo 2027. Este miércoles, la cartera educativa confirmó la agenda de matriculación.

A partir del 5 de octubre, estará habilitado el Período Único de Inscripción Escolar, y la preinscripción podrá realizarse hasta el 6 de noviembre a través del Sistema de Inscripción en Línea.

¿Quiénes podrán realizar la preinscripción?

Los grupos que podrán inscribirse incluyen a estudiantes que ingresen al Jardín, 1° grado de Primaria o 1° año de Secundaria de gestión estatal, aquellos que se incorporen por primera vez a una escuela estatal provenientes de una institución privada, de otra provincia o país, quienes accedan a la modalidad de Adultos y Adolescentes, y estudiantes de Educación Especial que no asistan actualmente a una escuela estatal en la ciudad.

El trámite se efectúa a través del Sistema de Inscripción en Línea y consta de tres etapas principales:

Preinscripción

El primer paso es completar la preinscripción en el Sistema de Inscripción en Línea. Para acceder, es necesario tener una cuenta miBA. Este sistema estará operativo desde el 5 de octubre hasta el 6 de noviembre. También es posible realizar el trámite de forma presencial en los puntos de atención habilitados, con turno previo, o telefónicamente llamando al 147.

Control documental

El control documental se llevará a cabo del 5 de octubre al 13 de noviembre. Este paso es obligatorio para completar la preinscripción y participar en la asignación de vacantes. La documentación requerida puede presentarse de manera digital a través del mismo sistema o de forma presencial en los puntos de atención habilitados, también con turno previo.

Asignación de vacantes

A partir del 4 de diciembre, las familias podrán consultar el estado de asignación de vacantes mediante el Sistema de Inscripción en Línea. Posteriormente, recibirán un correo electrónico con un enlace único para aceptar o rechazar la vacante asignada.

Para obtener más información sobre el proceso y realizar el trámite, las familias pueden acceder al Sistema de Inscripción en Línea del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.