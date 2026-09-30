El Papa León XIV visitará el Cotolengo: “Las personas con discapacidad se merecen una mirada dulce"

El papa León XIV visitará el próximo 9 de noviembre el Cotolengo Don Orione de Claypole, en el marco de su visita a la Argentina. La institución será una de las primeras paradas del pontífice durante esa jornada, una elección que puso el foco en la realidad de las personas con discapacidad que viven allí.

En ese marco, Jorgelina Leis, coordinadora del Centro Educativo Terapéutico y del equipo de orientadores del Cotolengo Don Orione, explicó en Juntos por Cadena 3 Rosario el significado de la visita. “En primer lugar yo creo que es porque se lo merecen, porque las personas con discapacidad se merecen una mirada dulce de Dios y bueno, por eso fueron los elegidos”, sostuvo.

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Leis también destacó el cambio que se produjo en las últimas décadas en la forma de abordar las situaciones de discapacidad. Según explicó, actualmente ya no reciben niños abandonados en la puerta de la institución. “Eso es un cambio de paradigma”, afirmó, al referirse a las familias que hoy se acercan en busca de orientación y acompañamiento.

“Realmente nosotros los orientamos, los asesoramos cuando no es necesaria una internación”, explicó la coordinadora. En esos casos, el equipo analiza cada situación y puede indicar otro tipo de intervención que no implique la necesidad de una vivienda permanente.

La especialista señaló que quienes actualmente buscan ingresar al Cotolengo son principalmente personas adultas. En el caso de niños y jóvenes, explicó que suelen tratarse de situaciones de extrema vulnerabilidad, con discapacidades múltiples y severas que hacen que las familias no puedan sostener por sí solas los cuidados necesarios.

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?? LEÓN XIV EN ARGENTINA: “ESTÁ INSISTIENDO MUCHO EN NO ENTRAR EN POLÉMICAS”



El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.



José María Poirier, analizó el escenario que encontrará el pontífice. pic.twitter.com/JsTUJqqe8F — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 28, 2026

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El Cotolengo Don Orione de Claypole cuenta con 15 hogares, donde viven alrededor de 30 personas en promedio en cada uno. Leis explicó que la institución brinda atención educativa y terapéutica, además de cubrir las necesidades cotidianas de quienes residen allí. El funcionamiento se sostiene, entre otros recursos, con pensiones y obras sociales, mientras que también requiere un mantenimiento permanente de sus instalaciones.

De cara a la llegada de León XIV, Leis expresó su expectativa sobre el impacto que puede generar la visita en la mirada social sobre las personas con discapacidad. “Nosotros tenemos mucha fe en que esta visita va a abrir los ojos”, afirmó, y destacó la importancia de que una realidad que muchas veces permanece invisibilizada pueda ocupar un lugar central durante la visita del Papa.

Entrevista de Alberto Lotuf.