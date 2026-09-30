Hoy ejecutan a Christa Pike: quién es y qué crimen cometió

Christa Pike se encamina a convertirse en la primera mujer ejecutada en el estado de Tennessee en dos siglos. A las puertas de la fecha fijada para este miércoles, la defensa de la reclusa presentó una última petición de clemencia con el objetivo de conmutar la pena capital por la que cumple condena desde hace más de tres décadas.

Pike, quien actualmente tiene 50 años, fue condenada por un salvaje crimen perpetrado en 1995 en la localidad de Knoxville, cuando tenía tan solo 18 años. Junto a su novio de aquel entonces, Tadaryl Shipp, golpeó y torturó hasta la muerte a Colleen Slemmer, una joven de 19 años a la que habían conocido en un campamento de formación laboral destinado a adolescentes con problemas.

La brutalidad del ataque provocó una enorme conmoción mediática cuando las autoridades hallaron el cuerpo de Slemmer con un pentagrama —símbolo asociado a rituales satánicos— grabado en el pecho. Según la investigación judicial, el móvil del crimen se desencadenó por celos: Pike acusaba a la víctima de haberla insultado y de intentar quitarle a su pareja.

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Testigos del campamento declararon en el juicio que la acusada se había jactado de la agresión e incluso llegó a exhibir un fragmento del cráneo de la víctima.

Un año después del homicidio, la Justicia dictaminó la pena de muerte para Pike. En tanto, su novio Tadaryl Shipp, al tener 17 años en el momento del hecho, fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de acceder a la libertad condicional.

En la antesala de la ejecución mediante inyección letal, allegados a la condenada revelaron que Pike pidió a sus seres queridos que no asistan al procedimiento. "Ella no quiere que pasemos por eso", explicó su amiga Ashlee Sellars tras recibir un mensaje desde el pabellón de la muerte.