FOTO: Jujuy: inició el juicio contra un hombre por el envenenamiento de sus hijas mellizas

Buenos Aires, 30 septiembre (NA) – Un hombre se encuentra en juicio en la provincia de Jujuy, acusado de envenenar a sus hijas mellizas, lo que resultó en la muerte de una de ellas. Este hecho, ocurrido en 2017, llevó a que el acusado permaneciera prófugo de la Justicia durante más de ocho años, hasta su captura en 2025.

El debate contra P.G.Q. comenzó el martes ante un Tribunal en lo Criminal, que cuenta con la participación de los jueces Felicia Ester Barrios, Mario Ramón Puig y Pablo Pullen Llermanos. El Ministerio Público de la Acusación está representado por el fiscal Aldo Lozano, quien imputa al acusado por los delitos de homicidio calificado por vínculo parental, alevosía y envenenamiento en coautoría, por la muerte de una de las niñas, así como homicidio calificado por vínculo parental, alevosía y envenenamiento en grado de tentativa respecto de la segunda melliza.

Según la hipótesis presentada por el fiscal, en la madrugada del 7 de julio de 2017, en una vivienda rural de Angosto del Perchel, ambas recién nacidas habrían recibido una sustancia tóxica similar a un plaguicida y luego habrían sido abandonadas en una bolsa cerca de la casa, según informa el parte del MPA.

Las mellizas fueron halladas horas después y trasladadas de urgencia al hospital. Una de ellas murió, mientras que la otra logró sobrevivir tras un extenso período de internación y tratamiento especializado.

Durante la investigación se incorporaron informes médicos, pericias toxicológicas, testimonios de profesionales de la salud y declaraciones de efectivos policiales que intervinieron en el hallazgo de las niñas, además de otros elementos probatorios.

El acusado permaneció prófugo de la Justicia más de ocho años desde 2017, hasta que fue detenido en diciembre de 2025 al intentar ingresar nuevamente al país por un paso fronterizo.

Con su detención, se reactivó la causa y se llevaron a cabo estudios genéticos que confirmaron que P.G.Q. era el padre biológico de ambas niñas.

El inicio del debate oral ha permitido que las partes analicen la prueba admitida en la etapa de control de acusación, en un proceso que determinará la responsabilidad penal del acusado por los hechos investigados.